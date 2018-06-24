ورزشکار چهارمحالی به عنوان مربی تیم ملی سه گانه انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان چهارمحال و بختیاری، تیم ملی امید کشور برای شرکت در مسابقات قهرمانی سه گانه آسیا راهی ژاپن شد.

سید حسن بابایی و سید پارسا محجوب به عنوان ورزشکار و حامد یادگاری به عنوان مربی ترکیب تیم ملی امید ایران را در این مسابقات تشکیل می دهند.

حامد یادگاری، از ورزشکاران سه گانه چهارمحال و بختیاری، به عنوان مربی تیم ملی کشورمان را برای حضور در رقابت های قهرمانی امیدهای آسیا همراهی میکند.

این مسابقات با شرکت ۳۳ ورزشکار از ۱۱ کشور آسیایی در شهر گاماگوری ژاپن برگزار می شود.