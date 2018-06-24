به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ارتش و کمیته های مردمی یمن طی سه هفته از نبرد ساحل غربی موفق به انهدام یک ناو، ۳۳۱ خودرو و نفربر زرهی و هلاکت و زخمی شدن بیش از ۱۳۰۰ مزدور وابسته به ائتلاف سعودی که در میان آنها فرماندهان به چشم می خورند، کرده است. در این مدت ۱۲ موشک بالستیک شلیک شده و ۶ عملیات پهپادی انجام شده است.

بر اساس این گزارش؛ این آمار از زمان سخنرانی عبدالملک الحوثی در ۲۷ ماه مه گذشته که دشمن خواستار جنگ فرسایشی با دشمن در ساحل غربی شد تا چهارشنبه ۲۰ ژوئن یعنی به مدت ۲۳ روز است.

در این مدت بر اساس گزارش المسیره؛ نیروهای یمنی موفق به انهدام ۲۹۶ خودرو و نفربر از انواع مختلف و نیز به غنیمت گرفتن ۲۵ خودرو و نفربر زرهی شدند. بسیاری از خودروهایی که از سوی پهپادها و موشک های بالستیک یمنی ها نابود شده در این آمار وارد نشده است.

همچنین در این ۲۳ روز حدود ۱۳۲۳ نفر از مزدوران که در میان آنها فرماندهان نیز به چشم می خورند کشته و زخمی شده اند و بسیاری دیگر از کشته و زخمی های دشمن که بر اثر حملات پهپادی رخ داده است، در این آمار وارد نشده است.

در این مدت؛ ۶ عملیات پهپادی و ۱۲ حمله موشکی انجام شده است.

در ۱۳ ژوئن جاری یک ناو جنگی امارات در سواحل استان الحدیده منهدم شد و سرنشینان آن کشته و زخمی شدند و ناو غرق شد.

المسیره گزارش داد: همانگونه که عبدالملک الحوثی اعلام کرده است؛ نیروهای اشغالگر در باتلاق جدید گرفتار شده اند و ارتش و کمیته های مردمی معادله خود را در جبهه میدانی بر دشمن تحمیل کرده اند و جنگ رسانه ای دشمن را نقش بر آب کردند.