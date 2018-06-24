برون سپاری مراکز فرهنگی اعتماد مردم به شهرداری را خدشه دار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فریده روشن پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: طی بیش از ۱۰ سال گذشته، مراکز فرهنگی، خانههای فرهنگ و سالنهای مطالعه به مراکز خصوصی واگذار شدند.
وی بیان داشت: زیرساختهای واگذاری مراکز فرهنگی به بخش خصوصی مهیا نبوده و عمدتاً مراکز، استانداردهای لازم را از نظر سختافزاری، کالبدی و تجهیزات ندارند و در حال حاضر نیز وجود برخی ایرادات فنی، هزینههای بالایی را تحمیل میکند.
برخی افرادی با عناوین مختلف چند مرکز فرهنگی را صاحب شدند
این عضو شورای شهر اصفهان همچنین با بیان اینکه فرآیند واگذاری و آییننامههای مربوطه اصولی نبوده و سیاستگذاری روشنی در میزان و نحوه واگذاری حاکم نیست، ادامه داد: مراکز فرهنگی به افرادی واگذار شد که گزینش آنها با دقت صورت نگرفت و بعضا افرادی با اسامی و عناوین مختلف چند مرکز را در اختیار گرفتند.
وی بیان داشت: نظارت و ارزیابیها، با دقت همراه نبوده و ابعاد درستی نداشته، از این رو ارائه خدمات و شرایط مراکز از نظر کمی و کیفی، سیر نزولی داشته و چون این مراکز با نام شهرداری فعالیت میکنند، موجب بیاعتمادی مردم به سیستم شهرداری میشود.
روشن با بیان اینکه با توجه به پایین بودن تعرفههای دورههای آموزشی شهرداری نسبت به آموزشگاههای خصوصی، موسسات درجه دو و سه حاضر به عقد قرارداد با شهرداری میشدند، اضافه کرد: هدف اصلی از واگذاری کلاسها باید مشخص شود که آیا هدف درآمد زایی بوده یا خیر.
سالنهای مطالعه شهرداری دیگر کاربری اولیه خود را ندارد
وی گفت: مراکز واگذار شده، تعامل سازنده و همافزا با موسسات مردم نهاد نداشته و از سرمایههای محلی بهره مطلوبی نمیبرند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: همچنین برخی مراکز و به ویژه سالنهای مطالعه، دیگر کاربری اولیه خود را ندارد و لازم است در این امر بازنگری شده و نسبت به تغییر کاربری و بهرهگیری بیشتر در حوزه فرهنگی از این مکانها، طرح و برنامه ارایه شود.
وی گفت: وضعیت موجود این مراکز و نبود سازوکار مشخص برای انعقاد یا تمدید قرارداد، سبب بلاتکلیفی و سرگردانی گردانندگان فعلی مراکز واگذار شده است و هدررفت هزینههای مادی و معنوی را در پی داشته است.
روشن افزود: تاکید میشود آییننامههای واگذاری در اسرع وقت مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
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