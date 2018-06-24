تشکیل ۵۰۶ پرونده تصرف اراضی ملی در شعبه های قضایی اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسینی پویا، ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری خود با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و شهدای هفت تیر شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای ایشان با اینکه وظیفه دستگاه قضائی و عدلیه اجرای عدالت و احقاق حق است، اظهار کرد: بر اساس قانون هر شخصی که مورد ظلم و تعدی قرار گیرد اختیار دارد که به دستگاه قضاییی مراجعه کرده و دستگاه قضایی نیز موظف به رسیدگی است.

وی با بیان اینکه در ابتدای سال گذشته ۱۶ هزار و ۹۶۴ پرونده از سال های قبل در شعب های تحقیق وجود داشت، افزود: سال گذشته ۸۴ هزار و ۹۶۴ فقره پرونده وارد دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و تا پایان سال ۸۶ هزار و ۷۸۵ پرونده مختومه شد.

حسنی پویا بیان کرد: بر اساس چارت سازمانی و تکلیفی یک بازپرس باید در طول ماه ۹۰ پرونده را مختومه کند ولی در حال حاضر بازپرس ها و دادیارهای ما با توجه به کمبود شدید کادر قضایی و اداری بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ پرونده را در ماه مختوه اعلام می کنند.

وی گفت: در شعبه های اجرای احکام نیز موجودی ابتدای سال گذشته ۱۹ هزار و ۷۹۶ پرونده بود که در طول سال بیش از ۱۷ هزار و ۹۴۰ پرونده به آن اضافه و ۲۰ هزار و ۵۰۵ پرونده تا پایان سال مختومه اعلام شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز با بیان اینکه سال گذشته ۲ هزار و ۵۶۵ فقره پرونده موجودی اجرای احکام نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ کاهش پیدا کرد، بیان کرد: در نظر داریم امسال با کاهش ۱۵ درصدی در پرونده های موجودی اجرای احکام همراه باشیم.

وی در خصوص فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: این شورا به اراضی ملی منابع طبیعی که مورد تصرف قرار گرفته اند رسیدگی می کند؛ سال گذشته در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی ۵۰۶ فقره پرونده تشکیل شد که تعداد متهمان نیز ۹۲۲ نفر بود.

حسینی پویا با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۴۸ هکتار اراضی تصرف شده اعاده و به دستگاه های دولتی بازگردانده شدند، افزود: سال گذشته در حوزه تغییر کاربری نیز تعداد ۱۴۷ پرونده تشکیل و ۲۶۲ نفر متهم نیز در این زمینه متهم شناخته شدند و میزان اراضی اعاده شده به وضع سابق نیز ۵۵.۹ درصد بوده است.

وی تشریح کرد: به طور معمول فعالیت هایی بدون وجود شاکی خصوصی با توجه به مطالبه عمومی مردم از سوی دستگاه قضایی پیگیری می شود و بلافاصله پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر ضایع شدن حقی از شهروندان، پیگیری های لازم صورت می گیرد.

پیگیری موضوع آلاینده‌ها در اهواز

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز ادامه داد: پیگیری موضوع آلودگی هوا توسط فلرها و تعیین میزان آلودگی از جمله اقدامات انجام شده بود که در نهایت شرکت نفت متعهد به انعقاد قرارداد برای جمع آوری فلرهای نفتی حاصل از چاه های نفتی شد.

حسینی پویا با بیان اینکه دستگاه قضایی به موضوع بهبود کیفیت آب شرب اهواز ورود کرد، گفت: طی برگزاری جلسات متعدد با مرکز بهداشت اهواز و شرکت آب و فاضلاب به منظور بهبود وضعیت آب در زمینه کلرزنی و جمع آوری انشعاب های غیرمجاز اقدام صورت گرفت.

وی اظهار کرد: در ادامه بررسی ها متوجه شدیم هنوز برخی از دانش آموزان در مدارس کانکسی مشغول به تحصیل هستند که به سازمان آموزش و پرورش استان مهلت داده شد نسبت به جمع‌آوری فضاهای آموزشی کانکسی اقدام کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز با اشاره به موضوع ایمن نبودن وسایل برقی پارک شهربازی اهواز، تصریح کرد: دستگاه قضا بلافاصله به این موضوع ورود کرد و پس از پیگیری های لازم اتاق برق بازسازی و اصول ایمنی هم رعایت شد.

حسینی پویا افزود: در زمینه اتوبوس های حمل و نقل شهری نیز پیگیری شد که این اتوبوس ها در فصل گرما سیستم سرمایشی را روشن کنند؛ تمام اتوبوس هایی که در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند باید از سیستم سرمایشی مناسبت استفاده کنند.

وی یادآور شد: سال گذشته جلسه ای برای نوسازی ناوگان با تاکسیرانی برگزار کردیم؛ پس از برگزاری این جلسه تعدادی خوردوی جدید وارد شد اما هنوز کافی نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان بیان کرد: در خصوص وجود دستفروشان در نقاط مختلف شهری نیز اقدامات خوبی انجام و از مناطق متعددی جمع آوری شدند؛ با شهرداری به این توافق رسیدیم که این افراد در بازارچه های محلی فعالیت کنند.

تخریب قهوه‌خانه‌های غیر مجاز در ساحلی شرقی اهواز

حسینی پویا خبر داد: دستور تخلیه و تخریب ۱۳ الی ۱۴ منزل غیرمجاز که در حریم رودخانه جاده ساحلی شرقی اهواز ساخت و ساز داشتند، صادر شده است؛ برخی از این منازل به قهوه خانه تبدیل شده اند که باید تخریب شوند.

وی اضافه کرد: با توجه به مشکلات مختلف جاده اهواز ـ ماهشهر در خصوص میزان عوارض دریافتی، گاردریل، خط کشی، روشنایی، پمپ بنزین و مرکز خدمات رفاهی جلسه ای با حضور مدیرکل پایانه ها و همچنین پلیس راهور برگزار کردیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت: سال گذشته کمیته حمایت از سرمایه گذاری به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تغییر نام داد؛ در این ستاد مسائل و مشکلات شرکت ها بررسی و با اقدامات مختلف تلاش می شود تا از بیکاری کارگران جلوگیری شود.

حسینی پویا افزود: در این ستاد ۱۲ جلسه اصلی و ۱۱ جلسه فرعی برگزار شد که ۶۸ فقره پرونده متعلق به شرکت های استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت.

هیچ کارگر معترضی از شرکت گروه ملی بازداشت نیست

وی با اشاره به مشکلات شرکت گروه ملی، یادآور شد: گروه ملی مشکلات زیادی دارد که اهم آن بدهی بسیار بالای آن به دارایی، بانک ها، افراد خصوصی، شرکت های برق و گاز و یا شرکت های تولیدکننده مواد اولیه است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با اشاره به اینکه طلبکاران ب تمامی حساب های گروه ملی را مسدود کردند، ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات جذب بیش از حد نیاز نیروی انسانی در این شرکت است.

حسینی پویا اظهار کرد: طی پیشنهادی گروه ملی به بخش خصوصی واگذار شد که هر کدام مدعی عدم انجام به تعهدات طرف مقابل بودند؛ در نهایت پس از مشکلات زیاد و تجمعات بسیار بخش خصوصی نیز به دلیل عدم انجام تعهدات بانک از پذیرش مدیریت آن پشیمان شد.

وی با اعلام این خبر که در حال حاضر هیچ کارگری برای تحصن ها و اعتراض های گروه ملی بازداشت نیست، تأکید کرد: نیروهای این شرکت باید اجازه بدهند که مسئولان از طریق اصولی مشکلات آنها را پیگیری و حل کنند؛ استاندار خوزستان تلاش های شبانه روزی برای حل مشکلات کارگران گروه ملی دارد و به صورت مرتب نیز با شورای تأمین در این زمینه جلساتی را برگزار می کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز خبر داد: بررسی وضعیت تردد خودروهای اروندی برای ترخیص و یا مرخصی این خودروها نیز از سوی دادستانی انجام شد.

حسینی پویا با اشاره به اینکه تأکید بر رعایت قانون است، گفت: باید برای گردهمایی و تجمعات از فرمانداری مجوز لازم اخذ شود؛ طبق قانون هر تجمعی بدون مجوز خلاف و باید با آن برخورد شود.

رویکرد دستگاه قضایی ارشادی است

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما برای این بوده که مسائل اجتماعی به مسائل امنیتی تبدیل نشود، ادامه داد: سعی شد بیشتر رویکرد ارشادی داشته باشیم و اصلا به دنبال برخوردهای قهری نیستیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز در خصوص نابسمانی های طرح پارکبان گفت: این کار غیرقانونی است ولی برای اجرای آن دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی اینکه باید به طور کل این طرح را جمع آوری کنند و دیدگاه دوم که عکس دیدگاه اول بوده و فعالیت پارکبان ها را در برخی مکان ها مثبت ارزیابی می کند.

حسینی پویا با اشاره به موضوع جمع آوری قلیان در فضای عمومی، تصریح کرد: برخورد با عرضه قلیان بحث قانونی دارد که باید در کنار فرهنگ سازی به آن توجه کرد؛ بر اساس قانون توزیع و یا عرضه قلیان ممنوع هست ولی مجازاتی برای آن تعیین نشده است.

وی در پایان گفت: تعداد زیادی از قلیان ها را جمع آوری و حتی امحاء کردیم اما با توجه به اینکه مجازاتی جز پلمپ مکان های عرضه قلیان وجود ندارد، شاهد فعالیت مجدد آنها هستیم.