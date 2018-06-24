بروز حیوان گزیدگی در استان همدان رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال بطحایی ظهر یکشنبه جلسه تبادل نظر و گفتگو برای حل مشکل بیماری های زئونوز عنوان کرد: گزارش های مرکز بهداشت استان بیانگر آن است که بروز حیوان گزیدگی در استان همدان نسبت به سال های گذشته رو به افزایش است.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی همدان آماری در ارتباط با بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان ارائه داد و به بیماری هاری اشاره کرد و گفت: واکسیناسیون هر فرد که مورد گزیدگی قرار گرفته برای این اداره بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان هزینه دارد.

وی بابیان اینکه مرکز بهداشت استان همدان خود را حامی محیط زیست و حقوق حیوانات می داند اما باید فکری اساسی برای این موضوع کرد، گفت: شاید زنده گیری سگ ها و عقیم سازی آنها یک راهکار باشد تا این گونه، منابع مالی دانشگاه علوم پزشکی همدان به هدر نرود.

بطحایی همچنین بابیان اینکه همدان چهارمین استان آلوده کشور از نظر تب مالت است، گفت: روند بروز این بیماری در سال‌های مختلف تابع یک الگوی سینوسی است.

وی بااشاره به اینکه استان‌های لرستان، کردستان و زنجان بالاتر از همدان و کرمانشاه و خراسان شمالی در رتبه‌های بعدی قرار دارند، عمده مشکل تب مالت را در روستاها و تماس مستقیم با دام‌های آلوده عنوان کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این نشست بر همکاری های همه جانبه با دامپزشکی برای حل معضل تب مالت استان همدان تاکید کرد.

جلال الدین امیری افزود: میزان بروز بیماری تب مالت از سال ۹۵ به ۹۶ رو به افزایش بوده و اگر هم‌اکنون فکری اساسی برای واکسیناسیون دام ها صورت نگیرد این روند در سال های آینده بدتر خواهد شد.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان نیز گفت: بیماری های مشترک بین انسان و حیوان هم یک تهدید امنیتی بوده و هم می تواند به یک مشکل اقتصادی بزرگ تبدل شود.

محمودرضا رسولی عمده مشکل دامپزشکی برای کنترل این بیماری را تهیه واکسن عنوان کرد.

وی افزود: برای حل این معضل واکسیناسیون دام‌ها را در شهرهای مختلف تکرار خواهیم کرد اما درخواست داریم موضوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مطرح شود.