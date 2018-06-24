میدان آزادی ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران عالمزاده ظهر یکشنبه در جلسه عمران شهری اظهار داشت: در پروژه آزادی مشکلی نداریم فقط در بخشی از آن مشکل تملک به طور کامل برطرف نشده که برای برطرف شدن آن به ۸۰ میلیارد تومان هزینه نیاز داریم.
وی به پروژه پل سیدی اشاره کرد و افزود: پروژه سیدی در حال پیشروی است اما دو تعارض در ضلع شمالی و بخش جنوبی آن داریم که درصدد بررسی و مرتفع کردن آن هستیم.
عالمزاده گفت: تا به حال شاهد پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه خاتم، ۵۰ درصد اللهدادی و ۳۰ درصد شهدای خلبان و... بودیم که برای اجرای این چهار مجموعه ۲۸۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۱۶۷ میلیارد تومان آن توسط شهرداری پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: طی سه ماه گذشته تنها ۱۵ میلیارد تومان به قرارگاه خاتمالانبیا پرداخت شده و قرار شده مابقی آن زمین به این قرارگاه واگذار شود.
در این جلسه مقرر شد تا در هشتم شهریور شاهد بهرهبرداری از پل سیدی باشیم و نیز قرار شد فرماندار کرمان تا دو ماه آینده زمین هتل بام کرمان را به سرمایهگذار تحویل دهد.
همچنین مصوب شد تا پایان مهر ماه سالجاری برق مورد نیاز پروژه تلهکابین و بام کرمان تامین شود و لولهگذاری آب و گاز بر طبق استاندارد پس از حفاری طی دو هفته انجام شود.
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