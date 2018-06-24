رئیس ستادکل ارتش و رئیس پارلمان ترکیه رأی دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ژنرال خلوصی آکار رئیس ستادکل ارتش ترکیه دقایقی پیش به همراه شعله آکار همسر خود با حضور در مدرسه چانکایای آنکارا آرای خود را به صندوق انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمانی این کشور انداختند.

همچنین اسماعیل قهرمان رئیس پارلمان ترکیه، ژنرال امید دوندار جانشین رئیس ستادکل، ژنرال یاشار گولر فرمانده نیروی زمینی و سایر فرماندهان ارتش ترکیه نیز در این مدرسه در انتخابات شرکت کردند.

گفتنی است در انتخابات امروز ۵۶ میلیون شهروند ترک در داخل کشور پای ۱۸۰ هزار صندوق رای می‌روند تا ۶۰۰ نماینده پارلمان و یک رئیس جمهور را انتخاب کنند.

بیش از ۳ میلیون شهروند دارای حق رای ترکیه در خارج از کشور نیز می‌توانند آراء خود را در ۶۰ کشور جهان به صندوق‌های رای بیندازند. ائتلاف احزاب برای ریاست جمهوری و پارلمان مهم‌ترین ویژگی و تفاوت این دور از انتخابات در قیاس با دوره‌های پیشین است و برای دومین بار رئیس جمهوری به طور مستقیم از طرف رای‌دهندگان انتخاب می‌شود نه از طرف احزاب.

برای تصدی مقام ریاست جمهوری ۶ نامزد در این انتخابات رقابت می کنند اگر یکی از آنها بیش از ۵۰ درصد آراء را به دست آورد می تواند مقام ریاست جمهوری را از آن خود کند؛ در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که تاریخ برگزاری آن ۸ ماه آتی میلادی (ماه جولای) تعیین شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه براین باور است که می تواند در دور اول به پیروزی برسد. اما رقیب اصلی او «محرم اینجه» از حزب جمهوریخواه خلق (CHP) مبارزه انتخاباتی موفقیت آمیزی داشته است و می تواند رقیب خطرناکی برای اردوغان به شمار آید.