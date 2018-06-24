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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۲

شهردار گیان:

۶۰ درصد وسعت شهر گیان بافت فرسوده و قدیمی است

۶۰ درصد وسعت شهر گیان بافت فرسوده و قدیمی است

همدان - شهردار گیان گفت: ۶۰ درصد وسعت شهر گیان بافت فرسوده و قدیمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جلالی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان نهاوند گفت: ۸ دوربین پایش تصویری در شهر گیان نصب شده است.

وی بابیان اینکه طی ۶ ماه گذشته ۱۱ هزار و ۶۶۵ تن آسفالت در سطح خیابان ها و معابر گیان پخش شده است، گفت: دو برج نوری با کمک خیرین شهر گیان در پارک شهر و باغ بهشت گیان نصب شده است.

جلالی بااشاره به اینکه ۱۰۰ میلیون تومان برای زیبا سازی و تغییر مبلمان شهری گیان هزینه شده است، گفت: به منظور تسریع در انجام پروژه های عمرانی شهر گیان یک دستگاه لودر با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان توسط شهرداری گیان خریداری شده است.

وی همچنین با بیان اینکه در سالهای گذشته ۲۳ هزار متر مربع زمین برای احداث مسکن مهر تملک شد که پس از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی چندین سال است به حال خود رها شده، گفت: با پیگیری بعمل آمده مقرر شد پیمانکار این طرح خلع ید و پروژه به پیمانکار جدید واگذار شود.

شهردار گیان همچنین بابیان اینکه ۶۰ درصد شهر گیان به خصوص مناطق مرکزی این شهر در بافت فرسوده و قدیمی قرار دارد، گفت: طرح بازآفرینی شهری باید برای این شهر تعریف شود.

 علی جلالی همچنین بابیان اینکه سیستم روشنایی سراب گیان نهاوند به صورت کامل تامین شده است، گفت: سرویس های بهداشتی جدیدی در سراب گیان احداث خواهد شد.

وی بابیان اینکه ساماندهی سراب گیان برای ۱۰۰ نفر از اهالی شهر گیان اشتغالزایی به همراه داشته است، گفت: شهر بازی گیان تا ۱۵ روز آینده با اعتبار ۸۵۰ میلیون تومان افتتاح می‌شود.

کد مطلب 4329495

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