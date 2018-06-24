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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۸

رئیس حفاظت محیط زیست گچساران:

میزان آلودگی هوادر شهرستان گچساران ۲.۵ برابر حد مجازاست

میزان آلودگی هوادر شهرستان گچساران ۲.۵ برابر حد مجازاست

یاسوج- رئیس حفاظت محیط زیست گچساران گفت: میزان آلودگی هوای در شهرستان گچساران به ۲.۵برابر حد مجاز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی رمضانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: آلودگی هوای این شهرستان برای عموم مردم خطرناک است و دید افقی به دلیل پدیده گرد و خاک در شهر دوگنبدان کاهش یافته است.

وی بیان داشت: اکنون میزان ذرات معلق در هوای این شهرستان ۳۹۰ میکروگرم بر متر مکعب است.

رمضانی با بیان اینکه حد مجاز هوای سالم در شرایط عادی ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است، تصریح کرد: به علت آلودگی هوا و وجود ریزگردها افراد مسن، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی در هوای آزاد قرار نگیرند و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.

وی افزود: شهروندان سعی کنند از خانه خارج نشوند.

کد مطلب 4329503

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