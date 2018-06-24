ساختمان جدید زندان شهرستان اهر مراحل پایانی را سپری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نظری عصر امروز یک شنبه در دیدار با اعضای شورای اداری شهرستان اهر به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه در جریان برگزاری جشن گلریزان سال گذشته ۵۹ زندانی آزاد و به آغوش خانواده ها بازگشته اند، اظهار کرد: سال گذشته با مساعدت خیرین در جریان جشن گلریزان ویژه آزادسازی محکومین مالی و زندانیان جرایم غیرعمد ۱۰۰ میلیون تومان جمع آوری شده بود.
وی از جمع آوری ۱۴۰ میلیون تومان در جشن گلریزان شهرستان اهر سالجاری خبر داد، افزود: امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از مساعدت های ستاد دیه آذربایجان شرقی بتوانیم ۴۶ زندانی محکومین مالی و زندانیان جرایم غیرعمد که واجد شرایط آزادی هستند از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگردند.
رئیس دادگستری اهر با تاکید بر اینکه ساختمان جدید زندان شهرستان اهر مراحل پایانی را طی می کند، گفت: امیدواریم با اتمام عملیات اجرایی ساختمان جدید زندان شهرستان اهر شاهد افتتاح آن در هفته دولت سالجاری باشیم.
نظری در ادامه با اشاره به این که دستگاه قضایی اهر اجازه نمیدهد مخلان نظام عمومی مجال بر هم زدن امنیت جامعه را پیدا کنند، گفت: دستگاه قضایی در برخورد با غارت کنندگان بیت المال با کسی مصامحه نمیکند در حالی که اگر جرم اتفاق بیفتد و آن را گزارش دهند و یا شخص دادستان اعلام جرم کند به جد با متخلفان طبق قانون و مقررات برخورد میکنیم.
وی اضافه کرد: هیچ گاه اجازه نمیدهیم افراد حقیقی و حقوقی به بیت المال و حقوق عامه مردم خیانت کنند که در این راستا پروندههای متعددی تشکیل و به آنها رسیدگی کردهایم به طوری که دستگاه قضایی در مبارزه با اختلاس، ارتشاء، رشوه و مفاسد اقتصادی با کسی تعارف ندارد.
رئیس دادگستری اهر همچنین از رفع تصرف بیش از ۱۷۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی سالهای گذشته در شهرستان اهر خبر داد و گفت: در سال گذشته نزدیک به ۴۰ هکتار از اراضی دولتی و ملی از دست متصرفان آزاد و به مالکیت دولت بازگردانده شده است.
نظری با تاکید بر اینکه پروندههای مسکن مهر در شهرستان اهر تمامی ندارد، گفت: پروندههای متعددی در رابطه با مسکن مهر به دادگستری اهر ارجاع و منجر به صدور رأی شده است و عمده شاکایت شاکیان در خصوص ” خیانت در امانت ” شکایت کردهاند لذا توصیه میکنیم تعاونیهایی که نمیتوانند پروژههای مسکن مهر را اتمام و به مالکان تحویل دهند کنار بروند.
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