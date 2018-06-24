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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۶

پس از دیدار با کوشنر و گرینبلات؛

نتانیاهو: به حمایت کاملِ آمریکا از اقداماتمان در غزه دست یافتیم

نتانیاهو: به حمایت کاملِ آمریکا از اقداماتمان در غزه دست یافتیم

نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی تصریح کرد که در دیدار با داماد ترامپ به حمایت کاملِ آمریکا از اقدامات جنایت کارانه این رژیم در غزه دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌ وزیر رژیم اشغالگر قدس امروز یکشنبه در جلسه هفتگی کابینه اعلام کرد: در دیدار با «جرد کوشنر» داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس‌ جمهوری آمریکا و نیز «جیسون گرینبلات» فرستاده ویژه ترامپ در مذاکرات بین المللی به حمایت کامل این کشور از اقداماتمان در خصوص غزه دست یافتیم.

نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی ادامه داد: باید بگویم که در این دیدار حمایت کاملی از مواضع و اقدامات ما برای اطمینان از امنیت شهروندان در مناطق مجاور غزه (شهرک‌نشین های صهیونیستی) دست یافتیم.

این در حالیست که نتانیاهو یک بار جمعه گذشته و یک بار نیز شب گذشته با فرستادگان رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین های اشغالی دیدار و با آن ها رایزنی کرده بود.

کد مطلب 4329508

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