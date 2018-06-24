ظرفیت های دینی گیلان در راستای توسعه فرهنگی بهره گیری شود

به گزارش خبرنگارمهر، به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان امروز یکشنبه با آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت دیدار و گفتگو کردند.

نماینده ولی فقیه در این دیدار با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین اولویت ها و فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی تبلیغ دین است، افزود: خوشبختانه استان گیلان در این حوزه دارای افراد متخصص و توانمند بسیاری است.

آیت الله رسول فلاحتی با تأکید بر لزوم بهره گیری از این ظرفیت ها، افزود: استفاده از ظرفیت ها و توانایی افراد بومی در رأس امور دستگاه های مختلف سبب حرکت گیلان به سمت توسعه و پیشرفت می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه برای ارتقای سطح فرهنگی و دینی استان باید از این ظرفیت ها استفاده شود، گفت: در راستای اجرای برنامه های فرهنگی و دینی نیازمند وجود تعامل و همدلی در میان همه دستگاه ها به ویژه دستگاه های فرهنگی هستیم.

عدم بهره گیری از ظرفیت هیئت های مذهبی در راستای تحقق آرمان دین و انقلاب

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه هنوز در برخی از موارد در حوزه فرهنگی و دینی با مشکل روبه رو هستیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز هیئت های مذهبی از ظرفیت و پتانسیل خود در راستای تحقق آرمان های دین و انقلاب بهره گیری نکرده اند.

وی تصریح کرد: ساماندهی، آموزش و آگاهی بخشی به هیئت های مذهبی قبل آغاز مراسمات و مناسبت های مختلف اعم از ایام محرم و صفر و رمضان باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ حرمت جایگاه و مقام علما در سطح جامعه به ویژه در استان، افزود: برگزاری مراسم بزرگداشت برای عالمان و بزرگان دینی استان گیلان نیز در راستای حفظ جایگاه علما حائز اهمیت است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی استان باید درباره جایگاه این سازمان فرهنگی در سطح جامعه روشنگری کنند، افزود: استان گیلان در حوزه دینی دارای ظرفیت های بسیاری است که باید از آن در راستای توسعه فرهنگی استان بهره گیری شود.

برگزاری ۶۰۰ گفتمان دینی در سال جاری

در ادامه مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان نیز با اشاره به فعالیت ها و اولویت های این سازمان در استان، اظهارکرد: یکی از مهم ترین اقدامات و برنامه های این سازمان اجرای گفتمان های دینی است.

حجت الاسلام جمال یاری برگزاری این گفتمان ها در سطح مدارس به عنوان یکی از برنامه های مهم اشاره کرد و افزود: با توجه به تعطیلی مدارس و فرارسیدن فصل تابستان گفتمان دینی در سطح مراکز فرهنگی و دینی استان برگزار می شود.

وی با اشاره به برپایی ۳۰۰ گفتمان دینی در سال گذشته، گفت: براساس برنامه های تدوین شده در این زمینه در سال جاری ۶۰۰ گفتمان دینی با حضور اساتید برجسته برگزار می شود.