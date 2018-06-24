شانزدهمین اجلاس سراسری نظام مهندسی معدن در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ملک قاسمی عصر امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس نظام مهندسی معدن کشور در تبریز اظهار کرد: با توجه به اینکه برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن مهمترین دستور شانزدهمین اجلاس نظام مهندسی معدن بوده و زمان برگزاری آن ۱۱ تا ۱۳ تیرماه در تبریز برگزار خواهد شد.

وی با انتقاد از این که ۹۵ درصد معادن استان آذربایجان شرقی در اختیار افرادی غیرمتخصص است که هیچ آشنایی با علوم زمین شناسی و معادن ندارند، افزود: این افراد عمدتاً از قشر روستایی و بازاریان هستند به طوری که در سالهای گذشته تلاش کرده ایم تا مجوز بهره برداری از معادن از طریق سیستم کاداست صادر شود تا معادن به دست افراد غیرمتخصص نیفتد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن آذربایجان شرقی با طرح این که بیشتر معادن آذربایجان شرقی نیمه فعال است، یادآور شد: در آذربایجان شرقی ۳۶ نوع مواد معدنی وجود دارد.

ملک قاسمی اضافه کرد: در حال حاضر استان آذربایجان شرقی از نظر ذخایر معدنی در رتبه نخست کشوری قرار گرفته و از نظر استخراج و بهره برداری از این ذخایر معدنی در رتبه سوم کشور هستیم.

وی از فعالیت ۱۸۲ معدن بدون مسئول فنی در استان آذربایجان شرقی خبر داد، گفت: از نظر سازمان نظام مهندسی معدن آذربایجان شرقی معادنی که مسئول فنی ندارند غیرفعال به حساب می آیند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه ۹۲ درصد معادن آذربایجان شرقی را معادن غیرفلزی از جمله شن و ماسه، سنگ، آهک تشکیل می دهد، تصریح کرد: معادنی هم چون معدن مس سونگون، سیمان صوفیان و ... درجه نخست قرار دارند.

ملک قاسمی با اشاره به اینکه در بهره گیری از فناوری های روز دنیا در بهره برداری و استخراج از معادن برخی عقب ماندگی هایی داریم اما در زمینه استخراج باید گفت مشکل جدی در حال حاضر نداریم، خاطرنشان کرد: در این راستا به ماشین آلات روز دنیا جهت استخراج نیاز به نوسازی داریم به طوری که بخشی از نیازهای ماشین آلاتی ما در داخل کشور به تولید رسیده و بخشی دیگر هم از طریق تفاهم نامه با کشورهای تولیدکننده وارد می کنیم.