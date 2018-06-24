تمدید اجرای پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، رائوماتا بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی با اشاره به اجرای پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته بیان کرد: خوشبختانه مردم اشتیاق خوبی در اجرای این طرح دارند.

وی با بیان اینکه تعهد مردم برای مشارکت در اجرای این طرح مطلوب است، افزود: پیش بینی می شود این پروژه را برای یک سال دیگر تمدید کنیم.

رائوماتا با اشاره به نتایج اجرای این طرح بیان کرد: هنوز مطالعه سیستماتیکی انجام نشده تا پیشرفت انجام کار را برآورد کنیم.

نماینده فائو در ایران با اشاره به بازدید های انجام شده از پروژه های این طرح در خراسان جنوبی بیان کرد: این بازدید ها از تغییر وتحولاتی خبر می داد که نشان می دهد مردم کارشان را خوب انجام داده اند.

وی بیان کرد: باید بعد از اتمام پروژه، نتیجه را به دفتر روم منتقل کنیم تا اظهار نظر کنند اما تصمیم نهایی ما به تمدید پروژه است.