برنامه ریزی برای افزایش ۸/۶ هکتاری سرانه فضای سبز در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد فیاض شهردار منطقه با اعلام خبر فوق افزود : محور کلی برنامه ها و اقدامات مدیریت شهری طی ۱۵ شاخصه در سالجاری به حوزه ها ، دوائر و نواحی هفتگانه ابلاغ گردیده و در همین راستا برنامه ریزی لازم پیرامون نگهداشت و همچنین توسعه فضای سبز موجود در این بخش از پایتخت که سرانه حال حاضر آن با احتساب بخش حریم به ازاء هر شهروند بالغ بر ۹۲ / ۱۵ متر مربع بوده ، صورت و با احداث فاز دوم بوستان الزهرا (س) ، شهدای گلدسته ، سه بوستان دیگر در حاشیه خیابان منصور عمرانی به تقاطع الغدیر ، خیابانهای ۱۷ شهریور ، رهنما و همچنین محلهای اجرای اصلاح هندسی در معابر مساحتی حدود ۰۸/۱۶ هکتار تا پایان امسال به سرانه موجود اضافه خواهد شد.

وی همچنین ادامه داد : در نهضتی تحت عنوان درختکاری از فروردین ماه امسال نیز با مشارکت مدیران شهری ، مسئولین ادارت و نهادها ، آحاد شهروندان اعم از خانواده های معظم شهدا ، دانش آموزان ، ورزشکاران ، بسیجیان در اقصی نقاط این بخش از پایتخت راه اندازی و طی آن ۸۰ هزار اصله درخت و درختچه های مقاوم در برابر کم آبی غرس گردید.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خویش به تبیین و تشریح سایر اقدامات و برنامه های پیش بینی شده در بخش فضای سبز اشاره کرد که طی آن تکمیل ۳ مخزن ذخیره آب به گنجایش ۶ هزار متر مکعب در حاشیه بزرگراه آزادگان ، احداث ۲۴ چشمه سرویس بهداشتی در سه بوستان ، ساماندهی ، استقرار فلاور باکس در اراضی فوقانی خط آهن تونلی تهران – تبریز ( حدفاصل بزرگراه آیت ا... سعیدی تا خیابان قناعت ) ، ۱۵ هزار متر لوله گذاری آب خام در سطح معابر و فضای سبز ، بازسازی آبنماهای تعداد ۷ بوستان و میدان را شامل می شود.

به گفته فیاض ، بازسازی سرویسهای بهداشتی تعداد ۸ بوستان ، لکه گیری معابر ، بازسازی المانها ، کفپوش ، زمین بازی ، مبلمان ، لوازم بدنسازی و اصلاح شبکه روشنائی بوستانها از دیگر اقدامات و برنامه هائی بوده که تدابیر لازم پیرامون اجرای آنها در طول امسال اندیشیده شده است.