به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، در دیدار اعضای هیات پارلمانی دوستی گرجستان و ایران با وزیر اقتصاد کشورمان، طرفین بر توسعه همکاری ها و روابط دو جانبه تاکید کردند.

مسعود کرباسیان در دیدار، با بیان اینکه ایران و گرجستان موافقتنامه های خوبی در خصوص همکاری‌های گمرکی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلب و حمایت از سرمایه گذاری متقابل به امضا رسانده‌اند، اظهار داشت: ما آمادگی داریم در سایر زمینه‌های مرتبط با حوزه کاری وزارت اقتصاد با مسئولان دولت گرجستان مذاکره کرده و به تفاهم برسیم.

وزیر اقتصاد از جمله زمینه های همکاری دو کشور را تبادل الکترونیک اطلاعات در زمینه گمرک، تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری، همکاری در زمینه بیمه و بیمه‌های اتکایی، حمل و نقل و ترانزیت، صادرات برق و کشت فرا سرزمینی عنوان کرد.

کرباسیان حمایت و پشتیبانی کامل مجلس شواری اسلامی از دولت در خصوص توسعه همکاری با دیگر کشورها به ویژه گرجستان را زمینه ساز توسعه همکاری های آتی دو کشور خواند و گفت: در این خصوص توافقات انجام شده فی مابین ایران و گرجستان، مورد حمایت نمایندگان مجلس کشورمان خواهد بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به وجود بستر مناسب برای توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه توریسم، پیشنهاد کرد زمینه همکاری‌های بانکی دو کشور به شکلی فراهم شود که امکان استفاده از کارت بانکی شهروندان ایران و گرجستان در کشور مقابل به وجود بیاید.

این گزارش حاکی است، رییس هیات پارلمانی دوستی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان نیز طی سخنانی در این دیدار، اظهار داشت: روابط دو کشور وارد مراحل جدیدی شده که گواه آن دیدارهای پر تعداد انجام شده مسئولان دو کشور، اعم از روسای قوا، وزرا و نمایندگان مجلس طرفین با یکدیگر در ماه های اخیر است.

وی با تاکید بر اینکه برقراری روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران از محورهای اصلی سیاست خارجی دولت گرجستان است، آمادگی این کشور را برای توسعه سطح همکاری های در زمینه های مختلف اقتصادی و فرهنگی با ایران اعلام کرد