ابراز تاسف هاشمی رفسنجانی از لغو سفر به شهر مقدس قم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است : همزمان با سالگرد به خاک و خون کشیده شدن مردم مسلمان وانقلابی قم ، سفر به شهر خون و قیام ، قم و زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه ( س) و دیدار با مراجع عظام ، جامعه مدرسین ، علمای اعلام و طلاب عزیز و شرکت در برنامه اعزام مبلغان به دعوت دفتر تبلیغات اسلامی در مدرسه فیضیه و نیز شرکت در مراسم بزرگداشت مشروطه که توسط مجمع مدرسین و محققین حوزه در دانشگاه مفید برگزار می شود و برنامه مذاکره با استادان حوزه در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، برای من که خود را فرزند و پرورده حوزه علمیه قم می دانم ، فرصتی مهم ، شیرین و جذاب است که همواره منتظر چنین فرصتی بوده و هستم . برنامه ریزی های قبلی انجام و مقدمات این سفر نیز فراهم شده بود، اما متاسفانه کسالت ناشی از سرماخوردگی، این سعادت و توفیق را از من سلب کرد. با عرض خالصانه ترین پوزش ها، امیدوارم در اولین فرصت ممکن از فیوض برنامه و زیارت اساتید و مراجع عظام بهره مند شوم.