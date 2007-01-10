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۲۰ دی ۱۳۸۵، ۱۸:۲۳

ابراز تاسف هاشمی رفسنجانی از لغو سفر به شهر مقدس قم

ابراز تاسف هاشمی رفسنجانی از لغو سفر به شهر مقدس قم

در پی اعلام سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به شهر مقدس قم در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 21 و 22 ماه جاری و لغو این سفر به دلیل کسالت وی، بیانیه ای توسط رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است : همزمان با سالگرد به خاک و خون کشیده شدن مردم مسلمان وانقلابی قم ، سفر به شهر خون و قیام ، قم و زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه ( س) و دیدار با مراجع عظام ، جامعه مدرسین ، علمای اعلام و طلاب عزیز و شرکت در برنامه اعزام مبلغان به دعوت دفتر تبلیغات اسلامی در مدرسه فیضیه و نیز شرکت در مراسم بزرگداشت مشروطه که توسط مجمع مدرسین و محققین حوزه در دانشگاه مفید برگزار می شود و برنامه مذاکره با استادان حوزه در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، برای من که خود را فرزند و پرورده حوزه علمیه قم می دانم ، فرصتی مهم ، شیرین و جذاب است که همواره منتظر چنین فرصتی بوده و هستم . برنامه ریزی های قبلی انجام و مقدمات این سفر نیز فراهم شده بود، اما متاسفانه کسالت ناشی از سرماخوردگی، این سعادت و توفیق را از من سلب کرد. با عرض خالصانه ترین پوزش ها، امیدوارم در اولین فرصت ممکن از فیوض برنامه و زیارت اساتید و مراجع عظام بهره مند شوم.

کد مطلب 432955

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