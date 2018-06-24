فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان وارد ننگرهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان امروز یکشنبه و در جریان سفری اعلام نشده به ننگرهار یکی از ولایت ناامن افغانستان در شرق این کشور سفر کرد.

این درحالیست که فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان پیشتر در مصاحبه ای مدعی شده بود که تروریست های داعش را در سال ۲۰۱۷ میلادی در افغانستان شکست خواهد داد؛ اما این گروهک تکفیری همچنان در این کشور فعالیت دارد.

گفتنی است، ننگرهار که هم مرز با پاکستان است از مراکز اصلی داعش در افغانستان است.