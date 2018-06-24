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۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۸

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خوزستان خبر داد:

حضور ۱۲۰ دانش آموز خوزستانی در مسابقات طرح ملی دادرس

حضور ۱۲۰ دانش آموز خوزستانی در مسابقات طرح ملی دادرس

اهواز - معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: ۱۲۰ نفر از دادرسان درقالب ۱۲ تیم خواهران و برادران در مرحله استانی مسابقات ملی طرح ملی دادرس شرکت می کنند.

علی پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی دادرس(دانش آموزان آماده در روزهای سخت) با هدف آموزش مهارت های خودامدادی و دیگر امدادی و توانمندسازی آنها برای ایجاد آمادگی برای مواجه و مقابله با حوادث و سوانح طبیعی به صورت مشترک توسط هلال احمر و آموزش و پرورش اجرا می شود.

وی افزود: با توجه به این که استان خوزستان شهرهای زیادی دارد و تجمیع آنها در یک مکان ممکن نیست، مسابقات دادرس را در اسفندماه ۹۶ به صورت منطقه ای برگزار کردیم که از هر منطقه ۲ تیم وارد مرحله استانی شدند که ۵ تیرماه امسال به میزبانی شهرستان مسجدسلیمان برگزار می شود.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: ۶ تیم از خواهران و ۶ تیم از برادران که توانستند حداکثر امتیازات لازم برای حضور در مرحله استانی را کسب کنند در این مرحله حضور دارند.

پهلوان با اشاره به محورهای مرحله استانی طرح ملی دادرس، بیان کرد: مسابقات مرحله استانی طرح ملی دادرس در ۸ محور شامل اطفای حریق، امداد و کمک های اولیه، پانسمان و بانداژ، حمل مصدوم، اسکان اضطراری، برپایی چادر برگزار می شود.

وی در پایان عنوان کرد: تیم برنده به مرحله کشوری که در شهریورماه سال جاری در اردوگاه مهر بندر انزلی برگزار می شود، اعزام خواهد شد.

کد مطلب 4329555

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