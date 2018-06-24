به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نعیم بامری عصر امروز در جلسه هم اندیشی که با حضور علما، ریش سفیدان و جوانان بخش «زرآباد» در محل بخشداری برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه در ایران اسلامی وحدت میان شیعه و سنی به معنای واقعی وجود دارد و همین مسئله سدی بر سر راه دشمنان نظام است.

وی افزود: علما، معتمدین، ریش سفیدان و مسئولان می تواند با همکاری یکدیگر در رفع مشکلات موجود نقش به سزایی ایفا کنند.

امام جمعه کنارک با اشاره به امنیت موجود در استان سیستان و بلوچستان افزود: اگر امنیت در هر منطقه ای تثبیت شود رشد و پیشرفت متعاقب آن به وجود خواهد آمد.

بخشدار «زرآباد» نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت های این منطقه، اظهار داشت: در نوروز امسال گردشگران و مسافران زیادی از جاذبه های گردشگری بخش «زرآباد» به ویژه نوار ساحلی و باغات کشاورزی دیدن کردند.

عبدالمجید احلال زهی افزود: «زرآباد» در ۴ بخش، کشاورزی، صیادی، گردشگری و منابع انسانی از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است.

وی خواستار راه اندازی مرکز مطالعات کشاورزی در بخش «زرآباد» شد.

امام جمعه اهل سنت شهر «زرآباد» نیز در این جلسه،گفت: تا زمانی که وحدت میان شیعه و سنی وجود داشته باشد دشمنان نمی‌توانند خدشه‌ای به نظام ما وارد کنند.

مولوی عبدالملک مهروزهی ادامه داد: بسیاری از مشکلات را می توان با مدیریت صحیح رفع کرد.