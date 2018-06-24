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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۹

دمشق حمایت واشنگتن از کلاه سفیدها را محکوم کرد

دمشق حمایت واشنگتن از کلاه سفیدها را محکوم کرد

وزارت خارجه سوریه با اشاره به اختصاص کمک بیشتر از سوی واشنگتن به کلاه سفیدها آنرا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه حمایت دولت آمریکا از کلاه سفیدها را محکوم کرد.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: تصمیم اخیر دولت آمریکا در حمایت مالی بیشتر از کلاه سفیدهای تروریست محکوم است و گواهی بر حمایتی است که آمریکا، فرانسه، انگلیس و دیگر کشورها از تروریسم و اشکال مختلف آن در سوریه از سال ۲۰۱۱ به عمل می آورند. آمریکا و برخی کشورهای غربی از کلاه سفیدها به منظور اقدامات تروریستی به ویژه تروریسم شیمیایی به منظور خدشه وارد کردن به وجهه سوریه و طولانی کردن بحران آن بهره می برند در حالی که کلاه سفیدها بازوی اساسی جبهه تروریستی النصره محسوب می شوند. حمایت مالی آمریکا و تکیه آن بر کلاه سفیدها رابطه آن با تشکل تروریستی را بدون شرم برملا کرد و این بر خلاف ادعای مبارزه با تروریسم و قطعنامه های شورای امنیت است که جبهه النصره و همه گروههای مرتبط با آنرا گروههای تروریستی که باید با آنها مبارزه شود، می داند.

شایان ذکر است که وزارت خارجه آمرکیا در روز ۱۴ ژوئن اعلام کرد که آمریکا قصد دارد ۶.۶ میلیون دلار به کلاه سفیدها اختصاص دهد.

کد مطلب 4329559

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