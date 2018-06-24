۴۱۸ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای سراوان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان، سردار سعید کمیلی اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله مواد مخدر به عمق کشور آگاه شدند و بلافاصله به کنترل دقیق تحرکات و تشدید پوشش منطقه پرداختند.

وی افزود: سوداگران مرگ که با توجه به پوشش دقیق منطقه توسط مرزداران، راهی برای انتقال محموله مواد مخدر به عمق کشور نیافتند پس از مخفی کردن محموله از محل متواری شدند که تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده ادامه دارد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: مرزداران پس از پایش‌ و بررسی دقیق منطقه موفق شدند علاوه بر توقیف یک دستگاه موتورسیکلت، ۲۵۵ کیلوگرم حشیش، ۱۶۰ کیلوگرم تریاک و ۳ کیلوگرم هروئین را به همراه مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف کنند.