صدور مجوز نانوایی طبق قانون نظام صنفی مشاغل تخصصی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طهرانی روز یکشنبه در نشست کارگروه گندم، آرد و نان و غله شهرستان خمین اظهار کرد: افرادی که متقاضی اشتغال در نانوایی هستند باید دوره مهارت حرفه ای پخت نان را در مراکز فنی و حرفه ای با سرفصل های مشخص گذرانده باشند.

وی ادامه داد: نانوایی های شهرستان خمین قادر به خرید و فروش و واگذاری نانوایی با مجوز کسب و سهمیه آرد و نان به شخص متقاضی این شغل نیستند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه برخورد جدی و قانونی صورت می پذیرد.

فرماندار خمین بیان کرد: انجام این اقدام غیرقانونی علاوه بر گسترش رانت خواری و مجوز فروشی، ورود افراد فاقد صلاحیت اخلاقی و حرفه ای را به صنف نانوایی باز می کند و باعث ایجاد مشکلات بسیاری در کسب و کار خواهد شد.

وی افزود: خرید و فروش و واگذاری مجتمع ها و واحدهای صنفی نانوایی شهرستان خمین باید با هماهنگی لازم و از طریق اتحادیه این صنف و در کارگروه آرد و نان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

طهرانی ظرفیت سنجی و تعیین سقف در احداث مجتمع و واحد های صنفی نانوایی در شهرستان خمین را مهم عنوان کرد و افزود: گسترش بی رویه مجتمع های نانوایی و اشباع واحدهای صنفی در سطح شهر نه تنها اشتغالزایی را به دنبال ندارد، بلکه باعث ایجاد اشتغال کاذب بدون درآمد برای افراد خواهد شد.

طهرانی خاطر نشان کرد: مجتمع نانوایی های چند منظوره نسبت به اینکه آزاد پز باشند و یا دولتی باید تعیین تکلیف شوند و با سهمیه دولتی که دارند نمی توانند نان به نرخ آزاد در اختیار مردم قرار دهند و تخلفات در این زمینه شناسایی و به تعزیرات معرفی خواهند شد.

فرماندار خمین تصریح کرد: نظارت های جدی در راستای ارتقای کیفیت نان و طرح نمونه برداری از نانوایی ها و حذف افزودنی های غیر مجاز مورد توجه مراکز بهداشت و دستگاه های نظارتی قرار گیرد.