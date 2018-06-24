مدیرکل جدید ورزش و جوانان کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان، وزیر ورزش و جوانان طی حکمی صابر رحیمی را به مدیرکلی ورزش و جوانان استان کرمانشاه منصوب کرد.

در بخشی از حکم دکتر مسعود سلطانی‌فر برای صابر رحیمی آمده است:

انتظار دارم با بهره گیری از ظرفیت های موجود در استان، تلاش و تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران، صاحب نطران عرصه فرهنگی و جوانان، در راستای سیاست ها و تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و برنامه های وزارتخانه نسبت به اجرای امور ذیل توجه جدی معمول دارید؛

اهتمام در رسیدگی جدی به امور جوانان هماهنگی و برنامه ریزی برای تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان با دستگاه‌های مربوطه برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به جوانان

نظارت و توجه به توسعه ورزش همگانی

نظارت لازم و دقیق بر کلیه پروژه های عمرانی مرتبط با آن اداره کل و وزارت ورزش و جوانان

اتخاذ سیاست و تدابیر مقتضی به منظور توسعه و گسترش ورزش بانوان

نظارت و بازرسی های ادواری بر عملکرد و وظایف محوله ادارات تابعه

برنامه‌ریزی، توسعه و تعمیم ورزش قهرمانی و رسیدگی به امور قهرمانان رشته های ورزشی و تشکیل مستمر شورای ورزش استان

قانون مداری، اجرای قوانین و مقررات مرتبط و شفاف سازی در ساختار نظام مالی و اداری

زمینه سازی به منظور استقرار و تحقق اهداف دولت الکترونیک برای سالم سازی، چابک سازی و کوچک سازی

سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موضوعه

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری با ساماندهی و بسیج منابع و امکانات، ایجاد بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شأن والای مردم شریف استان و فراهم نمودن نشاط و خودباوری در خانواده بزرگ ورزش و جوانان، در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

گفتنی است، پیش از این ارسلان حسینی از اسفندماه سال ۹۵ عهده‌دار این مسئولیت بود. همچنین اعلام شده که مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه فردا دوشنبه چهارم تیرماه جاری برگزار می‌شود.