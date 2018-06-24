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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۳

مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان:

ایجاد کتابخانه های مشارکتی عامل توسعه فرهنگ کتابخوانی می شود

ایجاد کتابخانه های مشارکتی عامل توسعه فرهنگ کتابخوانی می شود

زاهدان - مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان گفت: ۲۴۰ هزار متر مربع زیربنا برای توسعه فضاهای کتابخانه ای استان مورد نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار زیدآبادی عصر امروز در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خاش اظهار داشت: سند نهضت مطالعه مفید تا سال۱۴۰۴ باید در سراسر کشور اجرا شود از همین رو برای عمل به این مصوبه به ۲۴۰ هزار متر مربع زیر بنا در استان سیستان و بلوچستان جهت فراهم ساختن محیط مناسب مطالعه نیاز است.

وی کتابخانه های مشارکتی را عامل گسترش فرهنگ کتابخوانی و همکاری دستگاه های اجرایی با این نهاد دانست و افزود: کتابخانه های مشارکتی در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است و با تزریق و تخصیص کتاب به فعالیت خود ادامه می دهند.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده مکان های مد نظر و بلا استفاده در خاش نیز جهت تاسیس کتابخانه درصورت برخورداری از حداقل های سازه های ساختمانی تحویل نهاد کتابخانه های عمومی استان داده می شوند تا پس از تعمیر و تجهیز در اختیار عموم مردم قرار بگیرند.

وی یاد آور شد: ممانعتی جهت دایر بودن کتابخانه ها در روزهای پنجشنبه و جمعه وجود ندارد و در صورت اعلام آمادگی متصدی و مسئول کتابخانه با احتساب اضافه کار این عمل انجام می شود.

زید آبادی خاطر نشان کرد: باتوجه به وجود مشکلات متعدد فعالیت یک شیفت کتابخانه های شهرستان خاش در ایام تابستان برای صرفه جویی در نیروی انسانی و انرژی برق و آب می تواند راهکار مناسبی باشد.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان افزود: در بخش کتابخانه های الکترونیکی نیز مراجعین می توانند کتاب های مد نظر خود را دریافت کرده و توسط گوشی های هوشمند مطالعه کنند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره و مسابقه کتابخوانی رضوی در استان گفت: علاقمندان به شرکت در مسابقه و جشنواره کتابخوانی رضوی می توانند نسبت به دریافت کتاب های مدنظر اقدام کنند و پس از مطالعه پرسشنامه و تکمیل آن در مسابقه و جشنواره مذکور شرکت کنند.

کد مطلب 4329569

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