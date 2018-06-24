ایجاد کتابخانه های مشارکتی عامل توسعه فرهنگ کتابخوانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار زیدآبادی عصر امروز در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خاش اظهار داشت: سند نهضت مطالعه مفید تا سال۱۴۰۴ باید در سراسر کشور اجرا شود از همین رو برای عمل به این مصوبه به ۲۴۰ هزار متر مربع زیر بنا در استان سیستان و بلوچستان جهت فراهم ساختن محیط مناسب مطالعه نیاز است.

وی کتابخانه های مشارکتی را عامل گسترش فرهنگ کتابخوانی و همکاری دستگاه های اجرایی با این نهاد دانست و افزود: کتابخانه های مشارکتی در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است و با تزریق و تخصیص کتاب به فعالیت خود ادامه می دهند.



مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده مکان های مد نظر و بلا استفاده در خاش نیز جهت تاسیس کتابخانه درصورت برخورداری از حداقل های سازه های ساختمانی تحویل نهاد کتابخانه های عمومی استان داده می شوند تا پس از تعمیر و تجهیز در اختیار عموم مردم قرار بگیرند.



وی یاد آور شد: ممانعتی جهت دایر بودن کتابخانه ها در روزهای پنجشنبه و جمعه وجود ندارد و در صورت اعلام آمادگی متصدی و مسئول کتابخانه با احتساب اضافه کار این عمل انجام می شود.



زید آبادی خاطر نشان کرد: باتوجه به وجود مشکلات متعدد فعالیت یک شیفت کتابخانه های شهرستان خاش در ایام تابستان برای صرفه جویی در نیروی انسانی و انرژی برق و آب می تواند راهکار مناسبی باشد.



مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان افزود: در بخش کتابخانه های الکترونیکی نیز مراجعین می توانند کتاب های مد نظر خود را دریافت کرده و توسط گوشی های هوشمند مطالعه کنند.



وی با اشاره به برگزاری جشنواره و مسابقه کتابخوانی رضوی در استان گفت: علاقمندان به شرکت در مسابقه و جشنواره کتابخوانی رضوی می توانند نسبت به دریافت کتاب های مدنظر اقدام کنند و پس از مطالعه پرسشنامه و تکمیل آن در مسابقه و جشنواره مذکور شرکت کنند.