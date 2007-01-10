ابومازن به لبنان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، "عباس زکی" نماینده سازمان آزادیبخش فلسطین درلبنان (ساف) پس ازدیدار با "فواد سنیوره" نخست وزیر این کشوردربیروت به خبرنگاران گفت : تمایل ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای دیدار ازبیروت را به اطلاع سنیوره رساندم و وی نیز از این سفر استقبال کرد.

زکی افزود: نشست با سنیوره فرصت مناسی بود تا وی را ازسیر اقدامات برای پایان دادن به درگیری های داخلی، خط مشی حرکتی رهبران ساف در داخل وخارج از سرزمین فلسطین، سازماندهی داخلی فلسطینیان و برون رفت از تنگنای گفتگوی داخلی برای تشکیل دولت وحدت ملی آگاه کنم.

وی گفت که زمان سفر ابومازن به بیروت درهفته آینده تعیین خواهد شد.

هزاران پناهنده فلسطینی هم اکنون در 12 اردوگاه در مناطق شمالی و جنوبی لبنان سکونت دارند که بیش از ‪ ۷۰‬هزار پناهنده در اردوگاه "عین ‌الحلوه" ساکن هستند و این اردوگاه به منزله بزرگترین و پرجمعیت ‌ترین اردوگاه فلسطینی درلبنان به شمار می رود.