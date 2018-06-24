به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شاه‌حسینی بعدازظهر یکشنبه در نشستی با اصحاب رسانه در سمنان ضمن بیان اینکه یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار رأس دام سبک و ۱۰۷ هزار رأس دام سنگین در استان وجود دارد، بیان داشت: سالانه ۲۷۵ هزار تن انواع محصولات دامی در استان تولید می‌شود.

وی بابیان اینکه از میان ۱۰۷ هزار رأس دام سنگین استان سمنان ۱۵هزار نفر شتر هستند، افزود: ۷۹۸ واحد دامداری صنعتی و دو هزار و ۸۴۱ دامداری سنتی در استان فعال هستند.

فعالیت ۴۰واحد مرغ تخم‌گذار در استان سمنان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، بابیان اینکه ۳۹۴ واحد مرغداری گوشتی صنعتی در استان فعالیت می‌کنند، گفت: در سطح استان ۴۰ واحد تولیدی مرغ تخم‌گذار و ۱۰ واحد پرورش شترمرغ نیز مشغول به تولید هستند.

شاه‌حسینی بابیان اینکه مرغداران استان سمنان در سال گذشته ۲۰ هزار تن تخم‌مرغ تولید کردند، بیان داشت: در این مدت ۵۵ هزاران گوشت مرغ نیز تولیدشده که بیش از ۳۰ هزار تن آن به خارج استان صادرشده چراکه مازاد مصرف استان محسوب می‌شود.

وی افزود: در استان سمنان ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن گوشت قرمز، ۱۷۵ هزار تن شیر، هزار تن شیلات و ۲۱ تن تخم مرغ و پرورش ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه مرغ وجود دارد.