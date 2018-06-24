  1. استانها
  2. سمنان
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۹

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان:

سالانه ۲۷۵ هزار تن انواع محصولات دامی در استان سمنان تولید می‌شود

سالانه ۲۷۵ هزار تن انواع محصولات دامی در استان سمنان تولید می‌شود

سمنان- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به وجود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار راس دام در استان گفت: سالانه ۲۷۵ هزار تن انواع محصولات دامی تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شاه‌حسینی بعدازظهر یکشنبه در نشستی با اصحاب رسانه در سمنان ضمن بیان اینکه یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار رأس دام سبک و ۱۰۷ هزار رأس دام سنگین در استان وجود دارد، بیان داشت: سالانه ۲۷۵ هزار تن انواع محصولات دامی در استان تولید می‌شود.

وی بابیان اینکه از میان ۱۰۷ هزار رأس دام سنگین استان سمنان ۱۵هزار نفر شتر هستند، افزود: ۷۹۸ واحد دامداری صنعتی و دو هزار و ۸۴۱ دامداری سنتی در استان فعال هستند.

فعالیت ۴۰واحد مرغ تخم‌گذار در استان سمنان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، بابیان اینکه ۳۹۴ واحد مرغداری گوشتی صنعتی در استان فعالیت می‌کنند، گفت: در سطح استان ۴۰ واحد تولیدی مرغ تخم‌گذار و ۱۰ واحد پرورش شترمرغ نیز مشغول به تولید هستند.

شاه‌حسینی بابیان اینکه مرغداران استان سمنان در سال گذشته ۲۰ هزار تن تخم‌مرغ تولید کردند، بیان داشت: در این مدت ۵۵ هزاران گوشت مرغ نیز تولیدشده که بیش از ۳۰ هزار تن آن به خارج استان صادرشده چراکه مازاد مصرف استان محسوب می‌شود.

وی افزود: در استان سمنان ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن گوشت قرمز، ۱۷۵ هزار تن شیر، هزار تن شیلات و ۲۱ تن تخم مرغ و پرورش ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه مرغ وجود دارد.

کد مطلب 4329584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها