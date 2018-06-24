دستگاه قضایی از رسانه های آزاد و تحلیل گر حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش نقش دستگاه قضایی و رسانه ها در احقاق حقوق جامعه، روز یکشنبه با حضور حجت الاسلام صادقی، معاون رئیس قوه قضائیه، پروفسور ساروخانی استاد علوم رسانه و جامعه شناس، حشمتی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه وامام جمعه قزوین، زاهدی استاندار، رئیس کل دادگستری و دادستان استان، روسای دادگستری، دادستانها، قضات و فعالان رسانه در دادگستری قزوین برگزار شد.

باقر ساروخانی در این همایش گفت: امروز توسعه رسانه ها به جایی رسیده که دستگاه قضایی نمی تواند آن را در موفقیتهایش نادیده بگیرد و یا از آن استفاده نکند لذا به نظر می رسد در هزاره سوم تعامل تنگاتنگ دستگاه قضا با رسانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و هرچه این همکاری بیشتر شود به نتایج بهتری منجر خواهد شد.

ساروخانی اظهارداشت: نباید حساسیت و توجه به رسانه تا حدی باشد که حریم خصوصی و آبروی افراد زیر سوال برود لذا در این عرصه نیازمند مدیریت دقیق و حساب شده هستیم و ابتدا با شناخت خود و سپس شناخت مخاطب به اهداف تعیین شده دست یابیم.

چهره ماندگار کشور گفت: رسانه از گذشته های دور با عنوان جارچی و چاووش وجود داشته و در عصر کنونی وارد فضایی شده که بسیار متحول شده و مدیریت در آن نیازمند بینش علمی است.

ساروخانی اضافه کرد: با سازمانی شدن رسانه ها، فراگیری در انعکاس، تحول در جهان کنونی و آزادی عمل در بسیاری از عرصه ها موجب شده امروز رسانه حتی بیشتر از مدرسه بر روی کودکان تاثیرگذار باشد و انسان از بدو تولد تا مرگ به این ابزار نیازمند شده است.

انسان امروز، رسانه ای است

استاد علوم رسانه وجامعه شناس پیش کسوت کشور اظهارداشت: همه ما امروز انسانی رسانه ای هستیم و هر روز و شب با رسانه هایی سر وکار داریم که قدرت عظیمی دارند و می توانند زشت را زیبا، حق را ناحق، لایق را نالایق و بالعکس نشان دهند و تاریخ را عوض کنند و یا حتی یک رئیس جمهور را به گریه بیندازند.

رسانه باید تحلیل گر و واقع گرا باشد

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی به رسانه هایی نیاز داریم که تحلیل گر، واقع گرا، جسور و حرفه ای باشند و نادیده ها را به مردم منعکس کنند.

معاون موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی یادآورشد: رسانه باید بتواند نادیده ها را ببیند و مردم و مسئولان را در جریان واقعیتها قرار دهد و سلیقه شخصی و نگاه فردی به مسائل نداشته باشد.

آسیب های رسانه را جدی بگیریم

ساروخانی با اشاره به آسیب های حوزه رسانه هم گفت: رسانه ممکن است دچار رقابت زدگی شود و به هر قیمتی دنبال مخاطب باشد زیرا آنقدر تعدادرسانه زیاد شده که باید بتواند مخاطب خود را پیدا کند و بدون مشتری نماند.

وی بیان کرد: آنقدر رسانه ها نگران جلب مخاطب هستند که گاهی یک خبر غیر واقعی را منعکس می کنند تا نظر مخاطب را جلب کنند و دیگر به پیامدهای آن اهمیت نمی دهند.

استاد جامعه شناس دانشگاه تهران اضافه کرد: خودسانسوری از آسیب های رسانه است لذا باید بستر آزادی به گونه ای باشد تا بیان واقعیت سخت نباشد و از سویی نباید آزادی رسانه منجر به تجاوز به حریم خصوصی افراد شود لذا لازم است این محدوده را بشناسیم و مسئولیت آن را بپذیریم.

استاد ساروخانی یادآورشد: انتقاد از سوی رسانه ها و بیان واقعیتها معمولا هزینه زیادی دارد و شاید همه این ریسک را نپذیرند تا از حق مردم دفاع کنند.

مراقب فساد رسانه ای باشیم

وی گفت: وقتی به رسانه قدرت می دهیم باید مراقب باشیم دچار فساد نشود زیرا در شرایط کنونی به رسانه های پاک و تحلیل گر و حرفه ای نیازمندیم و در این میان لازم است قواعد رسانه و منبع خبر را بشناسیم تا بتوانیم پیام را منتقل کنیم.

دستگاه قضایی از رسانه آزاد حمایت کند

وی اظهارداشت: دستگاه قضایی باید به رسانه ها آزادی عمل دهد و از آن حمایت کند تا بتواند از هدایت آن برخوردار شود.

ساروخانی گفت: امروز دیگر به مردم نمی توان گفت کدام شبکه ایرانی را ببینید و یا کدام شبکه خارجی را نگاه نکنید، و یا رسانه کدام برنامه را پخش کند و یا کدام را پخش نکند و این مخاطب است که با تعدد رسانه ها اختیار دارد بر اساس سلیقه خود عمل کند.

وی اظهارداشت: دستگاه قضایی می تواند با کمک رسانه ها مردم را به بلوغ اجتماعی برساند و اگر می خواهیم با آسیب های اجتماعی کمتری روبرو باشیم باید بتوانیم انسانهای خوبی تربیت کنیم.

استاد جامعه شناسی بیان کرد: اگر بخواهیم شهروندان بتوانند بر نفس اماره غلبه کنند، انسانهای مومنی باشند و فساد نکنند و در برابر تهاجم فرهنگی مقاوم باشند باید بتوانیم فرزندانمان را درست تربیت کنیم.