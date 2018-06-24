باندبازی بدنه شهرداری را ضعیف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بواشه عصر یکشنبه در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور با انتقاد از برخی عملکردهای شهرداری گفت: مراجعات بسیار زیادی در مورد مسئله استفاده و به‌کارگیری نیروهایی شده که به‌واسطه هایی مانند باندبازی و فامیل بازی شده که این تبعات زیادی برای شهر و شهرداری دارد.

وی تصریح کرد: به کار گماردن نیروهای قراردادی که به‌ناحق در جای خود قرار نگرفته‌اند و توانایی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود یکی از گله‌هایی است که از جانب این کارکنان وجد دارد.

این مقام مسئول افزود: بسیاری از افراد با توانمندی بالا و مرتبط به گوشه‌ای رانده‌شده اما فردی که منتسب به شخص ویا گروهی خاص است بر مسندی نشسته که جایگاه او نیست.

عضو شورای شهر بندرعباس گفت: بسیاری از سازمان‌ها و مناطق شهرداری با این معضل مواجه هستند که سیستم اداری باید برای رفع این مشکل چاره‌ای بیندیشد.

بواشه اظهارداشت: افراد زیادی با توانایی و تخصص در بدنه شهرداری در حال فعالیت هستند که در صورت استفاده صحیح از توانمندی آن‌ها پویایی و تازگی را در مجموعه شهرداری خواهیم دید.