مشکلات اقتصادی مایه شرمندگی است/ انتقاد از طرح مذاکره با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم، گفت: تمام همت مسئولان رفع مشکل مردم باشد، مشکلات اقتصادی مردم مایه شرمندگی می‌شود و عده‌ای هم بجای اینکه مرهم باشند، نمک به زخم می‌زنند، مردم وقتی می‌بینند که یک مسئول می‌آید مشکلات انها را کتمان می‌کند، به ناراحتی آنها افزوده می‌شود.

وی اظهار داشت: درست است دشمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده و بی رحمانه هم مشغول است، اما باید توجه داشت مدیریت مسئولین کشور ما هم ضعیف است؛ هیچ اشراف و نظارتی بر خدمات و کالا وجود ندارد؛ مسئولان نباید از تذکر و انتقاد دلسوزانه برآشفته شوند؛ روزانه افراد زیادی برای ما نامه می‌نویسند یا به دفتر مراجعه می‌کنند و بسیار ناراحت و نگران از معیشت و اقتصاد هستند و از علما و مراجع و حوزه می‌خواهند حداقل وضع موجود را تذکر دهند.

استاد سطوح عالی حوزه در ادامه افزود: چند سال کشور معطل برجام شد که نتیجه آن باعث زبان درازی دشمن شد و الآن هم عده‌ای بحث مذاکره مجدد با آمریکا را مطرح می‌کنند که این تفکر بی‌تردید خیانت است.

آیت الله نوری همدانی خاطرنشان ساخت: نباید مسائل حاشیه‌ای مطرح شود، همگان باید با وحدت و همدلی به فکر مقابله با دشمن باشند؛ این انقلاب و نظام خون بهای هزاران شهید است؛ لذا باید به هر قیمت که شده از آن حفاظت نمود و از ارکان آن یعنی اسلام و ولایت فقیه و مردم محافظت کرد.

وی در پایان گفت: باید از میدان دادن به دشمن جلوگیری کنیم و مسئولان با پیروی از رهبری و آرمان و سفارشات امام(ره) مشکلات را حل کنند.