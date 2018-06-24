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۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۳۹

رئیس جمعیت هلال احمر رودسر:

جسد یکی دیگر از مفقودان سیل رودسر پیدا شد

جسد یکی دیگر از مفقودان سیل رودسر پیدا شد

رودسر- رئیس جمعیت هلال احمر رودسر از پیدا شدن جسد یکی دیگر از مفقودان حادثه سیل هفته گذشته در منطقه اشکورات این شهرستان خبرداد.

کامیار  صالح پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جسد یکی دیگر از جانباختگان حادثه سیل ۲۵ خرداد منطقه اشکورات شهرستان رودسر پیدا شد.

وی با بیان اینکه این جسد در رودخانه پلرود محدوده کشکی دره پیدا شده، افزود: جستجوها برای یافتن دو جنازه دیگر این حادثه ادامه دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر رودسر خاطرنشان کرد: با تلاش امدادگران هلال احمر، اعضای پایگاه های مقاومت بسیج و اهالی منطقه تاکنون جسد دو نفر از مفقودشدگان این حادثه پیدا شده است.

سیل کاکرود اشکور شهرستان رودسر بیش از ۲۰میلیارد خسارت برجای گذاشت و موجب جانباختن یک مرد، دو زن و یک کودک شد.

کد مطلب 4329614

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