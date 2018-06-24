جسد یکی دیگر از مفقودان سیل رودسر پیدا شد

کامیار صالح پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جسد یکی دیگر از جانباختگان حادثه سیل ۲۵ خرداد منطقه اشکورات شهرستان رودسر پیدا شد.

وی با بیان اینکه این جسد در رودخانه پلرود محدوده کشکی دره پیدا شده، افزود: جستجوها برای یافتن دو جنازه دیگر این حادثه ادامه دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر رودسر خاطرنشان کرد: با تلاش امدادگران هلال احمر، اعضای پایگاه های مقاومت بسیج و اهالی منطقه تاکنون جسد دو نفر از مفقودشدگان این حادثه پیدا شده است.

سیل کاکرود اشکور شهرستان رودسر بیش از ۲۰میلیارد خسارت برجای گذاشت و موجب جانباختن یک مرد، دو زن و یک کودک شد.