۴ کتابخانه مشارکتی در خاش راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدالدین یوسفی عصر امروز در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خاش اظهار داشت: ما مسلمانان مفتخریم ابتدایی ترین آیات قرآن کریم درخصوص خواندن و برخورداری از مبانی نظری، تفکر و نوع نگرش در خصوص مطالعه و پرداختن به این امر است.

وی تصریح کرد: یکی از شاخص های جامعه توسعه یافته آمار استقبال از کتاب و کتابخوانی و توجه عموم مردم به مسئله مطالعه است که در آموزه های دینی و علمی نیز به این امر تاکید ویژه ای شده است لذا همه مردم و مسئولین و سازمان ها موظفند در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی تلاش کنند.

فرماندار خاش یاد آور شد: نهاد کتابخانه ها با تامین کتاب مورد نظر و دستگاه های اجرایی با تهیه کمد و قفسه کتاب می تواند محیط مناسبی برای گسترش فرهنگ استفاده از کتاب در زمان انتظار برای ارباب رجویان فراهم کنند.

وی با اشاره به راه اندازی ۴ کتابخانه مشارکتی با مساعدت نهاد کتابخانه های عمومی استان در شهرستان خاش گفت: از این تعداد ۲ کتابخانه در دو دبیرستان شهر خاش، یک کتابخانه در مرکز امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان و یک کتابخانه در مرکز فرهنگی و تربیتی کمیته امداد شهرستان راه اندازی می شود.