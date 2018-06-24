تخصیص ۸۰۰ میلیون ریال برای خدمات شهری روستای محرزی خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد بچاری عصر امروز در حاشیه برگزاری جلسه شورای شهر خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روستای محرزی از نهر ۶ تا ۱۳ به دلیل اینکه موقعیت شهری یا روستایی بودن آن تا کنون مشخص نشده وضعیت اسفناکی از نظر خدمات شهری دارد .

وی افزود: جلسه ای در این رابطه در فرمانداری با حضور معاون سیاسی فرماندار، بخشدار مرکزی و دهیار شنه نزدیکترین دهیاری به محرزی برگزار شد که مقرر شد دهیاری شنه تا مشخص شدن وضعیت این منطقه در طرح تفضیلی و جامع از سوی مراجع ذیصلاح به امور شهری این منطقه بپردازد و شهرداری نیز کمک هایی را به این دهیاری داشته باشد.

رئیس شورای شهر خرمشهر از پرداخت کمک ۸۰۰ میلیون ریالی به دهیاری شنه برای انجام خدمات شهری به عنوان لایجه تصویب شده در جلسه امروز شورا اشاره کرد و افزود: این مبلغ به صورت اقصاد و طبق ماده ۱۶ شهرداری ها به دهیاری شنه پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه قرار بوده است هیئت رئیسه تازه انتخاب شده اصناف خرمشهر در جلسه علنی امروز شورای شهر مشارکت داشته باشند از عدم حضور این هیئت در جلسه انتقاد کرد.

بچاری گفت: قرار بود در این جلسه به صحبت ها هیئت رئیسه جدید اصناف خرمشهر و دغدغه بازاری های خرمشهر گوش داده شود و در مقابل اقدامات انجام شده برای بازارها و صنوف تشریح شود که بدون اطلاع قبلی هیچ یک از اعضا در این جلسه حاضر نشدند.

وی افزود: اینکه هیچ یک از اعضا قادر به شرکت در جلسه نباشد و همچنین بیان این مطلب به صورت غیابی که برای بازار خرمشهر تا کنون هیچ گونه اقدامی انجام نشده است از سوی این افراد بدون اینکه حتی یک جلسه دیدار با اعضای شورای شهر و شهرداری داشته باشند ، پذیرفتنی نیست.

وی همچنین از تصویب پرداخت تشوقی به اعضای تیم اروند کارون از ماده ۱۷ قانون شهرداری ها اشاره کرد و گفت: به هر ۳۰ نفر برای تشویق مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از سوی شهرداری و شورای شهر اهدا خواهد شد.

شهردار خرمشهر تامین اعتبار مورد نیاز برای باشگاه ورزشی اروند کارون را نیاز به بررسی دانست.