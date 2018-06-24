رشوه ۳۰ میلیونی ائتلاف سعودی برای مقابله با رسانه انصارالله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله، نشست وزیران اطلاع رسانی ائتلاف عربی به رهبری سعودی که روز گذشته در عربستان برگزار شد را رسوایی آشکار اعلام کرد.

عبدالسلام در توییتی بیان کرد: نشست جده عربستان رسوایی آشکار وزیران اطلاع رسانی است که توییت آنها را دچار وحشت می کند و تلاش های میدانی که رسانه های جنگ ما پخش می کنند، تلاش های آنها را محو می کند. به دنبال شکست در ساحل غربی یمن حالت نا امیدی بر وزیران اطلاع رسانی ائتلاف سعودی حاکم شده است و بیانیه صادره مسخره و خنده آور است.

وی محدودیت ها علیه رسانه های یمنی و غیریمنی ضد ائتلاف را اقداماتی ظالمانه توصیف و اعلام کرد: دشمن برای فیلتر یکی از شبکه های تلویزیونی ما به مدت ۳۰ روز مبلغ ۳۰ میلیون دلار رشوه به شرکت خارجی داده است.

عبدالسلام به حمله به مراکز رادیو و تلویزیونی و خبرنگاران و تلاش آن برای خاموش کردن ندای حق اشاره و بیان کرد: آنچه رسانه های ائتلاف در وارونه جلوه دادن حقایق درباره موضوع فلسطین انجام می دهند و اینکه تلاش دارند که معامله قرن را به نفع عرب نشان دهند جز خیانت و همسویی با اسرائیل نیست.