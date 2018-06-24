نخستین مرکز ترک اعتیاد TC ویژه بانوان در خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی، عصر یکشنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهار کرد: در مسیر رشد و توسعه همیشه گروه‌هایی باز می مانند و در گذران زندگی دچار مشکل می‌شوند و آسیب‌های اجتماعی گریبان آنها را می‌گیرد؛ اینجا است که وزارت رفاه باید متولی کار شده در این خصوص برنامه ریزی کرده و این افراد را به چرخه اجتماع بازگرداند.

وی افزود: خوشبختانه در حوزه اجتماعی تیم خوبی در استان زمام امور را در دست دارد و در حوزه معاونت سیاسی اجتماعی استانداری حوزه اجتماعی بسیار فعال بوده و زیر چتر حوزه سیاسی قرار نگرفته است.

شریعتی با اشاره به فعالیت های ارزنده حوزه بانوان و زنان در استان بیان داشت: در حال حاضر بین آموزش و پرورش، دانشگاه، بهزیستی، نیروی انتظامی و همه دستگاه‌های مربوطه در زمینه مسائل اجتماعی در استان رابطه‌ای مبتنی بر تعامل و حمایت شکل گرفته و اقدامات مفید و موثر در این زمینه دیده می شود.

استاندار خوزستان ضمن تقدیر از دست اندرکاران تاسیس مرکز TC ویژه بانوان در استان عنوان کرد: مرکز TC روشنا، اولین مرکز تی.سی ویژه بانوان در استان و دومین مرکز تی سی بانوان در کشور است.

شریعتی با بیان اینکه حوزه کار با انسان بسیار دشوار است و نیازمند برنامه مدون برای جلوگیری از هدر رفت منابع است افزود: مسائل نرم افزاری در این حوزه از مسائل سخت افزاری مهم تر است و جمع کردن تیمی برای هدایت و راهبری چنین مجموعه هایی کار آسانی نیست.

وی یادآور شد: باید از کمپ ها به سمت مراکز TC حرکت کنیم و مراکز TC را تقویت کرده و گسترش دهیم.

شریعتی با اشاره به لزوم برنامه ریزی مدون و سیاست گذاری دقیق در حوزه مسائل اجتماعی توضیح داد: علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در همه دستگاه‌های اجرایی در خصوص مسائل اجتماعی به دلیل وجود کارهای عقب افتاده در استان و همچنین هجمه مسائل اجتماعی به دلیل بافت جامعه باید با صرف وقت بیشتر، کار تیمی افزونتر و سرعت بالاتر تلاش کنیم تا عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

وی از همه مسئولان استانی خواست تا با مجهز شدن به آخرین متدهای علمی از کار سلیقه‌ای دست کشیده و با هدف گذاری های سالانه و دوسالانه در این مسیر حرکت کنند.

شریعتی همچنین با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات گذشته در ایران و سایر کشورها گفت: واقعیت موجود جامعه این است که داشتن یک مرکز TC برای استان خوزستان کم است و انتظار می رود برنامه‌ریزی برای ایجاد مراکز بیشتر صورت گیرد.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: متاسفانه در جامعه مردسالار ما مسائل بانوان به حاشیه رانده می شود و این در حالی است که اگر زنان در معرض آسیب باشند آسیبی که آنها می بینند به کل جامعه ضربه خواهد زد.

شریعتی در پایان ضمن بیان اینکه باید بحث های اجتماعی از قبیل اعتیاد, کودکان بازمانده از تحصیل و ... متوازن با هم پیش بروند تصریح کرد: باید شرایط عادلانه در جامعه استقرار یابد و همه آسیب ها که زنجیروار به هم متصل هستند از جمله مسائل بانوان در محوریت تمرکز و نگاه مسئولان قرار گیرد تا شاهد کاهش آسیب ها در جامعه باشیم.