جایگزین توتال تعیین شد/واکنش زنگنه به ادعای افزایش تولید اوپک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بیژن زنگنه با بیان اینکه مصوبه اجلاس اخیر اوپک در وبگاه این سازمان موجود و مستند است گفت: در قطعنامه اکتبر ۲۰۱۶ تصمیم گرفته شده بود تا اعضا تولید خود را به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند و در اجلاس اخیر نیز بر همین موضوع حفظ این سقف تاکید شد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی رسانه ها از افزایش یک میلیون بشکه ای نفت اعضای اوپک خبر می دهند گفت: واقعیت اینگونه نیست در حال حاضر مصوبه گذشته اوپک در عمل بیشتر از سقف تعیین شده است و پایبندی اعضا بیش از صد درصد بوده و کشورها ۱۵۰ درصد به تعهدات خود پایبند بوده اند. بنابراین در جلسه اخیر مصوب شد اعضا پایبندی خود را به صد درصد برسانند .

زنگنه در توضیح این مسئله گفت: در حال حاضر کشورهای اعضای اوپک حدود ۸۰۰ هزار بشکه نسبت به سهمیه بندی تعیین شده در اکتبر ۲۰۱۶، کمتر نفت تولید می کنند که با مصوبه اخیر اوپک به اعضا اجازه داده شد ، تولید خود را به سطح تعیین شده برساند و این به معنای افزایش تولید نیست.

وزیر نفت با بیان اینکه در حال حاضر کاهش تولید نفت به دلیل عدم توانایی اعضا در افزایش تولید است گفت: بعید می دانم حتی با مجوز صادر شده کشورهای عضو اوپک بتوانند تولید خود را به سقف تعیین شده در قطع نامه اکتبر ۲۰۱۶ برسانند.

زنگنه با بیان اینکه در قطع نامه اوپک هیچ عدد و رقمی اعلام نشده است گفت: البته بعضی از کشورها تمایل دارند علائم مثبت به بازار و آمریکا بدهند که این حرف آن کشورهاست و ربطی به اوپک ندارد.

وزیر نفت اضافه کرد: آنچه برای ما ملاک عمل است قطعنامه ای است که ۱۴ عضو اوپک آن را امضا کرده اند و اگر کسی بخواهد شبهاتی را با هدف دادن علامت مثبت به آمریکایی ها مطرح کند ما به آن پاسخ خواهیم داد.

زنگنه افزود: پیش بینی می شود روسیه حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز تولید خود را افزایش دهد اما اعضاء اوپک نخواهند توانست تولید خود را تا سقف ۸۰۰ هزار بشکه ای که مجوز دارند، افزایش دهند.

وی با بیان اینکه از میان کشورهای عضو اوپک تنها سه کشور عربستان ،امارات و کویت تا حدودی قادرند تولید خود را افزایش دهند گفت: برای این کشورها هم سقفی تعیین شده و آنها نمی‌توانند بیشتر از سقف خود تولید کنند.

وزیر نفت با تاکید براینکه هیچ کشوری نمی تواند سهمیه کشور دیگری را در تولید بگیرد گفت: در حال حاضر ونزوئلا ۶۰۰ هزار بشکه کمتر از سقف خود تولید می کند و در آینده نزدیک نیز قادر نخواهد بود تولید خود را افزایش دهد؛ بنابراین تولید نفت اوپک همچنان پایین تر از سقف تعیین شده خواهد ماند.

زنگنه در خصوص قرارداد با توتال و دریافت ضمانت‌هایی برای ماندن این شرکت در صورت برگشت تحریم ها هم گفت: ذات قرارداد آی پی سی همین است و در قرارداد قید شده اگر ادامه فعالیت شرکت ها در ایران به هر دلیلی غیرممکن شود آن شرکت می تواند از قرارداد خارج شود ولی ما پولی به او نمی‌دهیم.

زنگنه با بیان اینکه در این قرار داد ما یک جایگزین نیز تعیین کرده‌ایم گفت: اگر توتال ظرف مدت ۴۰ روز باقی مانده از مهلت دو ماهه خود نتواند معافیت آمریکا را بگیرد شرکت چینی جایگزین آن خواهد شد و اگر شرکت چینی نیز از اجرای قرارداد منصرف شود شرکت سومی جایگزین خواهد شد.

زنگنه با بیان اینکه در قرارداد توتال مجلس، دولت و تمام قوا آن را تایید کرده بودند گفت: ما در قرارداد با توتال ضرر نکردیم و امضاء آن کاملا به نفع کشور بود و اگر اجازه داده بودند، ۵ قرارداد دیگر مثل توتال بسته بودیم حالا وضعمان این نبود.

وزیر نفت افزود: اگر گذاشته بودند صادراتمان به ۴ میلیون بشکه در روز برسد حالا آمریکایی ها نمی توانستند ما را تحریم کنند چون خروج ما از بازار بسیار برایشان هزینه‌بر بود همان طور که نتوانستند روسیه را تحریم کنند، چون میزان تولیدشان به حدی است که بازار تحمل خروج روسیه را ندارد.

زنگنه در پایان در خصوص تاثیرات خروج یک جانبه آمریکا از برجام بر صادرات نفت خام ایران هم گفت: تا کنون این مسئله بر صادارت نفت ما تاثیری نداشته ولی باعث شده تا برخی از مشتری هایمان از معامله با ما کنار بکشند.