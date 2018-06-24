کشور نیازمند نشاط اجتماعی است/ اصالت فرد مقدم بر ساختار اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس، آیت الله لطف الله دژکام در دیدار اعضای شورای شهر شیراز با نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد: دوستان، مطالبی را بیان کردند درباره وضع موجود کشور که به نظر می رسد در این مساله، احساس مشترکی داریم و در توصیف وضعیت سیاسی، اجتماعی وحتی اقتصادی جامعه، همه مشترکیم و دردها وآسیب ها را شناسایی کرده ایم.

وی ادامه داد: توصیف وضعیت موجود جامعه، مقدمه تصمیم گیری می باشد و کلام بنده آن نیست که به توصیف وضعیت موجود نیازی نیست اما احساس بنده این است که بعضا همه مسئولان، مدیران و نمایندگان، در توصیف وضع موجود، متوقف شده و صرفا به صورت مداوم آن را تکرار می کنیم و این باعث شده در سطح جامعه احساس تغییر و حرکت چندانی دیده نشود و صرف بیان وضعیت موجود هرچند صحیح باشد، تغییری به تنهایی در سطح جامعه ایجاد نمی کند و این کافی نیست برای تغییر وضعیت.

امام جمعه شیراز یادآور شد: باید به این مساله توجه کرد که امروز ما مواجه هستیم با افرادی که ارزش های انقلاب اسلامی را برای خودشان مهم نمی دانند و این افراد بعضا در گذر زمان تغییر می کنند و موارد بسیاری نیز وجود دارد که عده ای در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بسیار انقلابی بودند اما اکنون دیگر در این مسیر نیستند و این خود، یک امتحان الهی است.

آیت الله دژکام ادامه داد: آنهایی که در امتحانات الهی، مردود می شوند خودشان هم شاید متوجه این موضوع نشوند چراکه آنها فقط دنیا را می بینند و این وظیفه ماست که تذکر بدهیم و تلنگر بزنیم اما باز هم اختیار افراد دست خود آنهاست و ما هیچ وقت، حق انتخاب را از مردم نمی توانیم سلب کنیم و هر وقت اجبار وارد کار شده، جواب نداده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: ما باورمان نسبت به مردم باید این باشد که مردم آمده اند برای تعیین سرنوشتشان، انتخاب کنند و در مقابل انتخابشان نیز از جانب پروردگار مزد خواهند گرفت.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم چارچوب فکری خود را مرور کنیم، باید بگوییم نظام اسلامی توسط مردم ایجاد شده و در برابر فشارها، تا امروز ایستاده اما نظام اسلامی، تشکیل شده از مجموعه ای از انسان ها و بالاخره انسان ها نیز انتخاب گر هستند و اگر این حق انتخاب از آنها گرفته شود جبر می شود.

آیت الله دژکام ادامه داد: ما نه جبری می اندیشیم و نه دیگران را به انجام کاری مجبور می کنیم در واقع، ما اعتقاد داریم هر چه منطق ما قوی تر باشد و قدرت اقناع بیشتری داشته باشیم و مردم نیز واقعیت این امر و صداقت را در رفتار ما ببینند، باعث می شود علاقه به این منش و تفکر زیاد شود و تجربه نشان داده دین را با ابزار غیر خدایی نمی توان پیش برد.

وی تاکید کرد: باید به این نکته نیز توجه کرد که در جامعه، مدیر و مسئول هم همانند دیگر انسانها انتخاب گراست و ممکن است اشتباه کند.

امام جمعه شیراز یادآور شد: ما ساختارگرایی به سبک های غیر اسلامی را قبول نداریم ، چرا که در ساختار و نظامی که بر پایه عدل بنا نهاده شده،مدیر و مسئول بد هم پیدا می شود و در ساختاری که بر پایه ظلم و کفر بنا شده هم ممکن است آدم خوب پیدا شود، بنابراین ما اصالت فرد را قبول داریم و جبر ساختار را قبول نداریم چرا که هر انسانی در روز قیامت باید پاسخگوی اعمال خود باشد که در انجام آنها حق انتخاب داشته است بنابراین اصالت فرد مقدم است بر ساختار اجتماعی هر چند که ساختار اجتماعی نیز بی تاثیر نیست.

نماینده ولی فقیه در فارس ادامه داد: ما مسئولان باید توجه کنیم علیرغم اینکه به برنامه ریزی برای انجام امور مختلف، مشغول شده ایم اما این امر به تنهایی کافی نیست چرا که امید انسان در این صورت لطمه می خورد.

وی افزود: تکیه گاه ما، نباید صرفا برنامه ریزی هایی باشد که انجام می دهیم چرا که برنامه ریزی هایی که صورت می گیرد، در بسیاری از موارد پر از نقص است. بنابراین، تکیه گاه ما باید خدا باشد،وقتی تکیه گاه خدا باشد و با توکل و جهت جلب رضای او و خدمت به مردم گام برداریم، خداوند نقائص کارهای ما را پوشش می دهد و هفت در بسته به اذن خدا برای انسان باز می شود بنابراین، همان قدر که در جهت حل مشکلات و معضلات، برنامه ریزی میکنیم باید به عنایت پروردگار نیز امیدوار باشیم.

آیت الله دژکام خطاب به اعضای شورای شهر شیراز افزود: شما اعضای شورای شهر که غالبا از لیست امید به این نهاد راه یافته اید باید در راستای امیدبخشی به مردم گام بردارید و از ایجاد فضای یاس و ناامیدی بپرهیزید و امید به آینده بهتر را فراموش نکنید چرا که اداره این عالم به دست پروردگار است و در اوج ناامیدی نیز باید به لطف پروردگار امیدوار باشیم بنابراین این امیدواری را باید در بین جامعه و مردم حفظ کنیم و همه ما باید به این حس امید در مردم میدان دهیم و البته کار کنیم و معضلات را برطرف کنیم تا امیدواری ایجاد شود.

وی یادآور شد: امروز در جامعه ما امیدوارتر از رهبر معظم انقلاب نسبت به آینده کشور، هیچ کس نیست در حالیکه ایشان خیلی بهتراز من و شما و بقیه مسئولان، به مشکلات جامعه آگاه هستند این پرسش ممکن است به وجود آید که این امید را رهبر معظم انقلاب از کجا کسب کرده است این غرور نیستاین امید داشتن و تکیه به عنایت و کمک های خداوند متعال است. ما هم باید به خدا اطمینان داشته باشیم و امید داشته باشیم تا با اخلاص در نیت ها و تلاش و برنامه ریزی، جواب می گیریم.

آیت الله دژکام ادامه داد: امروز در کشور، نیازمند نشاط اجتماعی هستیم در فرهنگ دینی نیز برای ایجاد سرور و نشاط در بین مردم توصیه فراوان شده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: اما در راستای تحقق این هدف، ما یکسری مبانی داریم که بین ما و سایر جریان هایی که به فکر ایجاد نشاط در جامعه هستند متفاوت استاینجا، این پرسش مطرح است که آیا واقعا همین راه حل ها و راهکارهایی که در جهان برای تحقق نشاط و سعادتمندی مردم ارائه می شود، آیا باید همه آنها را به عنوان یک جامعه مسلمان بپذیریم آیا ما برای حل مشکلات و معضلات و دستیابی به اهدافی که داریم، بر مبنای مبانی دینی آیابه تدوین مبانی فلسفی پرداخته ایم، ما در شیراز، شهری که شهر هنر و ادبیات هست و در این زمینه در سطح جهان مطرح است زندگی می کنیم، اما در مورد فلسفه هنر و ادبیات چقدر کار کرده و به تولید علم پرداخته ایم، ما در مورد فقه هنر چه چیزی برای عرضه داریم.

امام جمعه شیراز یادآور شد: متاسفانه در بسیاری از حوزه ها، با عقب ماندگی هایی مواجه هستیم و همین عقب ماندگی بعضا موجب اختلاف نظر نیز می شود و باعث می گردد به نتیجه مطلوبی دست پیدا نکنیم بنابراین در باب ایجاد شادی و نشاط در سطح جامعه، باید از تبیین صحیح مبانی شروع کنیم.

آیت الله دژکام تصریح کرد: در بحث ورزش نیز همین استکاربرد اجتماعی ورزش را باید بررسی کرد مثلا ممکن است همزمان با برگزاری جام جهانی که اذهان مردم را نیز به خود مشغول می کند، در گوشه ای از دنیا همانند یمن جنایت های بسیاری اتفاق بیفتد که این، سوء استفاده قدرت ها از ورزش و رویدادهای بزرگ جهانی می باشد.

وی یادآور شد: استفاده و یا سو استفاده از پدیده هایی که مورد نیاز جامعه است و یا مورد توجه عموم مردم قرار می گیرد، مساله ای است که می توان آن را به موارد بسیاری از جمله برگزاری کنسرت های موسیقی نیز تعمیم داد بنابراین، علاوه برماهیت یک پدیده، باید به جنبه چگونگی بهره برداری از آن نیز توجه کرد.