به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امروز یکشنبه و در دومین سالگرد برگزاری همه پرسی در انگلیس درباره خروج لندن از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت»، ده ها هزار نفر از مردم در شهرهای مختلف به ویژه در لندن پایتخت به خیابان ها آمده و با سر دادن شعارهائی خواستار برگزاری همه پرسی دوباره در این خصوص شدند.

مخالفان برگزیت در شعارهای خود از دولت ترزا می نخست وزیر این کشور خواستند تا خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به دلایل مشکلات پیش رو به تأخیر انداخته و همه پرسی دومی را برگزار کند.

از سوی دیگر، هزاران نفر نیز در لندن پایتخت به خیابان ها آمده و بر علیه روند کُند کنونی دولت ترزا می شعارهائی را سردادند.

تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پرچم انگلیس، دست نوشته ها و پلاکاردهایی از ترزا می نخست وزیر این کشور خواستند تا فرایند در پیش گرفته توسط نهادهای متولی در این خصوص را تسریع کرده و هرچه سریعتر از اتحادیه اروپا خارج شوند.

این در حالیست که بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس نیز روز گذشته در پیامی توئیتری در آستانه دومین سالگرد همه پرسی در این کشور درباره خروج لندن از اتحادیه اروپا خطاب به ترزا می نخست وزیر اعلام کرد: مردم؛ برگزیتِ دستمال توالتی نمی خواهند که نرم، تسلیم و نامحدود باشد.

وزیر خارجه انگلیس در پیام خود در این خصوص با انتقاد از روند کنونی برگزیت در کشورش نوشت: مردم از دولت خود اجرای دستورشان را در این باره می خواهند؛ یعنی خروج کامل از اروپا.

پیام مذکور و تشبیه روند جاری برگزیت به یک دستمال، تا کنون دردسرهای زیادی زیادی را برای رئیس دستگاه دیپلماسی انگلیس به همراه داشه است.