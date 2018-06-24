اطراف کانال آبیاری دشت قزوین ایمن سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله مهدی خانی روز یکشنبه در بازدید از سد طالقان و حاشیه رودخانه طالقان و همچنین مسیر ۹۲ کیلومتری کانال آبیاری دشت قزوین، اظهارداشت: محدوده اطراف سد باید ایمن سازی شود تا شاهد بروز حوادث نباشیم.

وی اضافه کرد:متاسفانه هر ساله در فصل تابستان شاهد غرق شدن عده ای از مردم در داخل سد طالقان، رودخانه مسیر و کانال آبیاری دشت قزوین هستیم که این حوادث در چند سال اخیر افزایش قابل توجهی نیز داشته و به دغدغه مهم مسئولان استان تبدیل شده است.

مهدی خانی تصریح کرد: به نظر می رسد بسیاری از مردم از خطرناک بودن این مکانها برای شنا اطلاعی ندارند و بی توجهی به علائم و هشدارها و ایمن نبودن بخشهایی از حاشیه رودخانه و کانال آبیاری موجب بروز حوادث ناگوار در این مناطق شده است.

سرپرست مدیریت بحران استان قزوین با انتقاد از عملکرد شرکت آب منطه ای قزوین در خصوص ایمن سازی کانالها اظهارداشت: در سال گذشته اداره کل مدیریت بحران اعتباری را از محل ماده ۱۲ برای ایمن سازی حاشیه رودخانه طالقان و کانال آبیاری دشت قزوین در اختیار آب منطقه ای قرار داد که متاسفانه اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است اما امیدواریم این شرکت امسال با جدیت بیشتری نسبت به ایمن سازی اقدام کند.

وی گفت: اداره کل مدیریت بحران با جدیت موضوع ایمن سازی حاشیه رودخانه طالقان و کانال آبیاری دشت قزوین را پیگیری خواهد کرد و با ساخت تیزر تبلیغاتی و آموزش عمومی تلاش می کند مردم را از خطرات شنا کردن در این کانالها مطلع کند.