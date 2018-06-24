دریافت کنندگان ارز دولتی واردات موبایل معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص یافته است، با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تا ساعاتی دیگر توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد.

وی امروز پس از اعتصاب کسبه بازارهای موبایل تهران در توئیتر نوشت: امروز پس از جلسه دولت، در بازار چارسو حضور پیدا کردم. فعالیت کسبه به حالت عادی بازگشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: موبایل و تجهیزات رایانه امروز از ملزومات زندگی مردم است و به نوبه خود برای تامین ارز برای این تجهیزات تلاش خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند در این میان لازم است با سودجوییها نیز برخورد جدی شود.

جهرمی امروز گفته بود که ۴۰ شرکت واردکننده موبایل، ارز دولتی گرفتند.