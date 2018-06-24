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۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۰۹

وزیر ارتباطات:

دریافت کنندگان ارز دولتی واردات موبایل معرفی می شوند

دریافت کنندگان ارز دولتی واردات موبایل معرفی می شوند

وزیر ارتباطات گفت: تا ساعاتی دیگر اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی در بازار موبایل را اعلام می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص یافته است، با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تا ساعاتی دیگر توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد.

وی امروز پس از اعتصاب کسبه بازارهای موبایل تهران در توئیتر نوشت: امروز پس از جلسه دولت، در بازار چارسو حضور پیدا کردم. فعالیت کسبه به حالت عادی بازگشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: موبایل و تجهیزات رایانه امروز از ملزومات زندگی مردم است و به نوبه خود برای تامین ارز برای این تجهیزات تلاش خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند در این میان لازم است با سودجوییها نیز برخورد جدی شود.

جهرمی امروز گفته بود که ۴۰ شرکت واردکننده موبایل، ارز دولتی گرفتند.

کد مطلب 4329667

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    نظرات

    • علیزاده IR ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
      0 0
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      زحمت نکشید .

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