به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز یکشنبه در اولین همایش «صهبای عدالت» که به مناسبت هفته قوه قضائیه در مجتمع فرهنگی انتظار کرمانشاه با حضور مسئولین برگزار شد، اظهار داشت: پرونده بزرگی مانند گلیم و گبه که مطالبه جدی مردم استان بود، مدیران ریسک پذیری را نیاز داشت که به درستی توانستند آن را به گوش قوه قضائیه برسانند و پیگیری این پرونده‌ حساس کار بزرگی بود که انجام شد و جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه امروز ایجاد اشتغال کار دشواری است و ایجاد هر شغل به ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه‌ نیاز دارد، افزود: شاید با سخنرانی شغلی از بین برود، اما به طور قطع با سخنرانی شغل ایجاد نمی‌شود.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: دولت به تنهایی نمی‌تواند در ایجاد اشتغال اقدام کند، اما با کمک بخش خصوصی ایجاد شغل، کار دور از ذهنی نیست، افزود: لازمه یک شغل سرمایه‌گذاری است و لازمه سرمایه‌گذاری هم برداشتن موانع از سر راه سرمایه‌گذاران است.

بازوند برخی از موانع سر راه سرمایه گذاران را نرم افزاری دانست و گفت: برخی از این موانع شامل بروکراسی‌های اداری است که باید همه دست به دست هم دهیم تا این موانع را برداریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش شاخص های کسب و کار استان را نامناسب دانست و افزود: تلاش در جهت مطلوب کردن این شاخص ها باید در اولویت قرار بگیرد.

استاندار کرمانشاه از رئیس کل دادگستری استان خواست تا شورای حمایت قضایی را فعال کند، چون صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران سبب می شود تا آنها با آرامش خاطر اقدام به سرمایه‌گذاری در استان کنند.

بازوند تصریح کرد: حضور مردم در راهپیمایی‌ها و انتخابات نشان دهنده سرمایه اجتماعی و امیدواری مردم به آینده است و این افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند پیوستگی خوبی بین مردم و نظام قضایی ایجاد کند و همچنین پشتوانه خوبی در اجرای عدالت برای قوه قضاییه باشد.

بازوند در ادامه از حضور چشمگیر و موثر قوه قضاییه در بحث زلزله سخن گفت و ابراز داشت: زلزله شوک بزرگی بود که با درگیر کردن ۱۰ هزار متر مربع از استان، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی آن را تحت تاثیر قرار داد.



وی اذعان داشت: حضور مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مسئولین کل کشورنقطه عطفی بود که وفاق ملی و اجتماعی را رقم زد و همه با هم متحد شدند و در این راستا حضور ۱۰ هزار نفر از نیروهای سپاه و ارتش بسیاری از خلاء ها را پر کرد و خدمات شایسته‌ای در امدادرسانی صورت گرفت که در نوع خود بی‌نظیر بود.



استاندار کرمانشاه با اشاره به اعتبار ۵۳ هزار میلیارد ریالی دولت برای مناطق زلزله‌زده گفت: همچنین دولت ۲۳ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات مردم مناطق زلزله‌زده را با سودی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال برای مدت ۲ سال امهال کرده است.



وی نسبت به خرید کالای داخل استان جهت بازسازی مناطق زلزله زده تاکید کرد و گفت: متاسفانه بیش از ۸۰ درصد کاشی های استفاده شده در این مناطق از استان یزد تامین می شود.