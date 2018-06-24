به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای مرحله نیمه نهایی چهار وزن هفتمین دوره مسابقات بین المللی ووشو جام پارس بعدازظهر یکشنبه در گرگان برگزار شد و سانداکاران راه یافته به فینال این چهار وزن مشخص شدند.

در وزن ۷۵- کیلوگرم، یوسف صبری از تیم پارس جنوبی و عباس شیخی از تیم گرگان به ترتیب با غبله بر رقیبانی از پاکستان و افغانستان، فینالیست شدند.

در وزن ۸۰- کیلوگرم، محمدمهدی گرشاسبی از تیم گرگان و یزدان کرمی نژاد از تیم پارس جنوبی به ترتیب بر حریفانی از ارمنستان و ویتنام غلبه کردند و به دیدار نهایی راه یافتند.

در وزن ۸۵- کیلوگرم، معین تقوی از تیم پارس جنوبی و مرتضی نوروزی از تیم گرگان به ترتیب مقابل سانداکارانی از لبنان و افغانستان پیروز و راهی دیدار فینال شدند.

در وزن ۹۰- کیلوگرم، آرمان بازیاری از تیم پارس جنوبی با عبله بر حریف هندوستانی‌اش به دیدار نهایی راه یافت و خالد عمر نوری از افغانستان مقابل حسین شجاع از تیم گرگان پیروز و فینالیست شد.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم هم فقط محمد نصیری از تیم پارس جنوبی و مایکل زمر از لبنان شرکت کردند که برای کسب مدال طلا رقابت خواهند کرد.

۶ ایرانی دیگر به دنبال راهیابی به فینال

دیدارهای مرحله نیمه نهایی چهار وزن نخست هم صبح دوشنبه برگزار خواهد شد که در وزن ۵۶- کیلوگرم، آشوک کومار یاداو از هندوستان با هایک گاسپاریان از ارمنستان مسابقه می‌دهد و زهور احمد از پاکستان با جابر ناصریان از گرگان رقابت خواهد کرد.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، عبدل خانلیو از پاکستان رو در روی رضا سبحانی از پارس جنوبی قرار می‌گیرد و بیکی سینگ هندوستان به مصاف عرفان آهنگریان از پارس جنوبی خواهد رفت.

در وزن ۶۵- کیلوگرم، کایرن سینگ از هندوستان با فرود ظفری از پارس جنوبی پیکار می‌کند و خالد هتک از افغانستان مقابل علی محمدی از گرگان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۷۰- کیلوگرم هم جیوان آزویام از ارمنستان با پرادیپ کومار از هندوستان دیدار می‌کند و محسن سیفی از پارس جنوبی مقابل کارلوس ابراهیم از لبنان قرار می‌گیرد.

دیدارهای فینال تمامی ۹ وزن این رقابت‌ها بعدازظهر دوشنبه برگزار خواهد شد تا نفرات برتر هر وزن مشخص شوند.

همچنین صبح یکشنبه تالوکاران در سه فرم «چانگ چوان»، «نان دائو» و «تای چی چوان» به اجرا پرداختند و صبح دوشنبه تالوکاران در فرم‌های «دائو شو»، «گون شو»، «جیان شو»، «چیانگ شو»، «نان چوان»، «نان گون» و «تای چی جیان» به اجرای فرم می‌پردازند.

لازم به ذکر است؛ در هفتمین دوره مسابقات بین المللی ووشو جام پارس که به میزبانی گرگان در حال برگزاری است، تیم‌های پارس جنوبی، گرگان، ویتنام، هندوستان، پاکستان، افغانستان، ارمنستان، لبنان و سوئد در ۹ وزن ساندا و ۱۰ فرم تالو با یکدیگر رقابت می‌کنند.