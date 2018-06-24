پاسخ جالب سعید معروف در مورد حضور مسئولان در سالن والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران آخرین بازی خود در لیگ ملت‌های والیبال را با پیروزی پشت سر گذاشت. کاپیتان سعید معروف پس از کسب پیروزی در نشست خبری حاضر و از مردم تشکر کرد.

سعید معروف در نشست خبری گفت: یکی از قشنگ ترین بازی‌های لیگ جهانی بود، جو سالن خوب بود. آلمان سرویس‌های خوبی زد و انتظار نداشتم چنین جو سالن آزادی اینگونه سرویس بزند.

وی ادامه داد: موفق شدیم مقابل آلمان خوب عمل کنیم. امروز فشار زیادی روی تیم ایران بود. در ست پنجم شانس با تیمی است که میزبان است.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: از مردم تشکر می کنم، خیلی از آنها ایستاده بر روی سکو بازی را تماشا و تیم را تشویق کردند. خوشحالم آخر بازی در لیگ ملت‌ها را با پیروزی پشت سر گذاشتیم. برد و باخت به تیم ملی برای تورنمنت های آینده کمک خواهد کرد.

سعید معروف در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی برحضور مسئولان در بازی آخر تیم ملی در سالن اینگونه پاسخ داد: سوال زیرکانه ای بود. بازی را پیروز شدیم، من نیز سیاست به کار می برم و پاسخ نمی دهم.