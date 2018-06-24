جیانی: اشتباهات آلمان زیاد بود/ به ایرانی ها تبریک می گویم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در لیگ ملت‎‌های والیبال پیروز شد و جیانی با حضور در نشست خبری، از تعداد بالای اشتباهات تیمش گفت.

جیانی، سرمربی تیم ملی آلمان در نشست خبری گفت: همانطور که در نشست قبل نیز گفتم بازی امروز دشوار بود. یکی از دلایل بازی در برابر ایران که میزبان مسابقات است و دوم بازی کردن مقابل جمعیت پرشور آزادی کار را سخت کرد.

وی ادامه داد: بازی در این شرایط برای نخستین بار بود و خوشحالم بازیکنان جوانم خوب بازی کردند. ست نخست را باختیم و به دنبال راه حل بودیم تا اینکه در ست دوم راه حل را یافتیم و پیروز شدیم. در سرویس جهشی خوب عمل کردیم. اما تعداد اشتباههات ما زیاد بود همچنین در دریافت نیز مشکل داشتیم. از باخت ناراحتم اما از اینکه نمایش خوبی در زمین داشتیم خوشحال هستم. اینگونه بازی کردن در زمین برای مربیان و تماشگران خیلی جالب است.

او درباره شیوه برگزاری رقابت های لیگ ملت‌ها گفت: این سوال را دوست داشتم. شیوه مسابقات بد نیست چراکه وارد سطحی شدیم که با تیم های قدرتمندی رقابت داریم و تجربه خوبی برای ما است. اما سفرهای طولانی در این تورنمنت جای سوال دارد. این شیوه زمانی درست است که با توجه به رنکینگ تیم ها برگزار شود. این تجربه از دیدگاه دیگر برای تیم ها خوب است که به کشورهای مختلف سفر می کند. این را نیز در نظر بگیریم که شرایط برای تمام تیم ها برابر بود.

کاپیتان تیم ملی آلمان نیز در نشست خبری گفت: ابتدا به ایران تبریک می گویم. امروز خوب بازی کردیم اما ناراحت هستم که پیروز نشدیم، تلاش کردیم تا راه حل مناسب را بیابیم. تیم خوبی هستیم و در ادامه رقابت ها بهبود یافتیم. باید ازتماشاگران ایرانی نیز تعریف کنم که بسیار خوب بودند به آنها نیز تبریک می گویم.