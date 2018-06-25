۸۱ روستا در استان زنجان از بحران آب خارج شدند

رضا کابلی در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود بیش از ۹۰۷ روستا در استان زنجان خبر داد و افزود: در سال گذشته ۲۰۲ روستا در استان زنجان مشکل بحران آب شرب داشتند که با برنامهریزی و اقدامات شرکت از این تعداد ۸۱ روستا از بحران آب شرب خارج شدند.
وی اظهار کرد: عملیات حفر چاه، تجهیز چاه، لایروبی قنا و کارهایی در حوزه مدیریت مصرف و فرهنگسازی مصرف درست آب در روستاها انجام شد.
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان زنجان بابیان اینکه طی سال گذشته آبرسانی سیار به برخی از روستاهای استان زنجان انجام شد، ابراز کرد: طی سال گذشته دو میلیون لیتر آب در روستاهای استان توزیع شد.
کابلی به کیفیت آب شرب روستایی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: با اجرای ارتقای کیفیت آب شرب روستایی رضایتمندی مردم از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان افزایشیافته است و این شرکت برای تأمین آب شرب باکیفیت روستاهای استان تاکنون عملکرد خوبی داشته است.
وی تأکید کرد: کیفیت آب شرب روستایی استان زنجان بیش از ۹۷ درصد است و با برنامههای اجراشده کیفیت آب شرب بیشتر میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان تصریح کرد: مشارکت مردم در اجرای طرحهای مشارکتی حوزه آب باید باکیفیت اجرا شود، چراکه جامعه هدف و استفادهکننده از این سرمایه مهم مردم هستند و مشارکت روستاییان در اجرای طرحهای مشارکتی باید باکیفیت مناسب موردتوجه قرار گیرد.
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