صدور ۳۳۰هزار ابلاغ الکترونیک قضایی/بیش از ۸۰تن مواد مخدر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری یکشنبه شب در جریان برگزاری کمیته راهبردی تعامل دستگاه قضایی استان هرمزگان و نیروی انتظامی با اشاره به کشف بیش از ۸۰ تن مواد مخدر طی سال گذشته در مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: برای اینکه مبارزه فراگیر با معضل موادمخدر در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد ،تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

رئیس کمیته راهبردی تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: نیروی انتظامی باید با حفظ اقتدار خود در جهت تأمین امنیت جامعه کوشا باشد و در مسیر صیانت از حقوق شهروندی و احقاق حقوق عامه فعالیت کند.

رئیس کمیته راهبردی تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان هرمزگان با تأکید بر لزوم ضابطه مندی در واگذاری خودروهای توقیف شده یادآور شد: استفاده از خودروهای توقیفی در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر تا زمان اثبات جرم ،صدور حکم قضایی و مجوزهای قانونی از سوی کمیسیون مربوطه ممنوع است.

وی یادآور شد:هر نوع عدم هماهنگی میان دستگاه قضایی ونیروی انتظامی زمینه ناامنی را گسترش خواهد داد و در نقطه مقابل؛ همکاری دوجانبه هزینه ارتکاب جرایم را افزایش و امکان قانون شکنی را دشوار خواهد ساخت.

حجت الاسلام اکبری با بیان این مطلب که در راستای تعامل سازنده دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ؛ دادگستری کل استان هرمزگان با توسعه زیرساخت ها ؛ مبادرت به صدور ۳۳۰ هزار ابلاغ الکترونیک قضایی کرده است تأکید کرد: در دستگاه قضایی هیچ پرونده کم اهمیتی وجود ندارد و صدور بیش از ۷۰ درصد ابلاغات استان به صورت الکترونیک گامی مؤثر به منظور کاهش حجم کاری نیروی انتظامی است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه افزود :دادگستری استان هرمزگان مصمم است با اتخاذ تمهیدات لازم ؛ طی برنامه ای زمانبندی شده میزان ۹۰ درصد از ابلاغات قضایی را به صورت الکترونیک ارسال نماید و از اینرو ضرورت دارد مراجع انتظامی تمام تلاش خود را به‌کار گیرند تا اوراق قضایی در وقت معین به طرفین ابلاغ گردد؛ زیرا سیاست قوه قضائیه این است که هیچ پرونده ای به دلیل عدم ابلاغ تجدید وقت نگردد.

وی در بخش دیگری ازبیانات خود ؛ با اشاره به کشف بیش از ۸۰ تن مواد مخدر طی سال گذشته در مناطق مختلف استان هرمزگان خاطر نشان ساخت: برای اینکه مبارزه فراگیر با معضل موادمخدر در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد ، تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

حجت الاسلام اکبری همچنین با اشاره به ارتباط و همکاری گسترده میان مراجع قضایی و انتظامی استان اظهار داشت: وجود برخی نواقص جزئی در این سطح وسیع از روابط کاری، امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است و با توجه به وجود فضای تعامل و همکاری موجود میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان زمینه‌ حل این مشکلات در قالب برگزاری جلسات کمیته راهبردی به بهترین وجه ممکن میسر است.