به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بواشه عصر یکشنبه در پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر که با حضور معاون امور زیربنایی و عمرانی شهرداری بندرعباس برگزار شد عنوان کرد: شائبههایی در واگذاری پروژههای عمرانی شهرداری وجود دارد وقتی تنها چند پیمانکار هستند که اغلب پروژهها به آنها واگذار میشود.
وی در ادامه اظهارداشت: واگذاری پروژههای عمرانی به افراد آشنا نشان از سلیقهای بودن دارد و حتی دیدهشده پیمانکار کار خود را شروع کرده اما هنوز مناقصه هم برگزار نشده، شهرداری در قبال این رفتارها چه جوابی دارد؟
این مقام مسئول بیان داشت: چرا باید مناقصهها بهصورت محدود برگزار شود درصورتیکه بر اساس قانون این اجازه راداریم که مناقصات بهصورت عمومی برگزار شود.
عضو شورای شهر بندرعباس تصریح کرد: شهرداری بندرعباس در کمک به مدارس کاملاً با نیت خاص رفتار میکند زیرا فردی در آن مدرسه یا به دسته سیاسی وصل است و یا خدمتی را در دوران انتخابات انجام داده که به آن کمک میشود.
بواشه افزود: چطور است برای کارکنان یک مدرسه کارت هدیه ۱۰۰ تومانی داده میشود اما یک کمک کوچک به کارگران و کارکنان بازنشسته شهرداری نمیشود.
در ادامه این جلسه اسلام باوقار رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: شرایط اقتصادی موجود سبب شده که جابهجایی در بودجه شهرداری اتفاق بیفتد که این امری طبیعی است، هرچند که این فشارهای اقتصادی را نمایندگان باید پیگیری کنند که متأسفانه این اتفاق نمیافتد.
وی افزود: یکی از درخواستهای ما این است که نمایندگان مجلس بهعنوان نایب مردم این معضل را پیگیری کنند زیرا گرانی کمر مردم را شکسته است.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: مشکلات اقتصادی مسائلی مانند افزایش هزینههای انجام پروژهها را برای شهرداری داشته بهطوریکه یک پروژه ۱۰ میلیاردی ۲۰ میلیارد برای پیمانکار تمام میشود در این صورت چطور میشود انتظار داشت یک پروژه بدون جابهجایی بودجه بهراحتی به اتمام برسد؟
فیصل دانش، نایبرئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز در این جلسه تصریح کرد: عضو شورا میتواند مصوبات را در کمیسیونهای شهرداری ابطال کند، اما یا اعضا بهموقع در جلسات حضور پیدا نمیکنند یا شهرداری اطلاعات کافی در خصوص موضوع جلسه در اختیار عضو شورا قرار نمیدهد، و عضو شورا تبدیل به ماشین امضا میشود.
این مقام مسئول اضافه کرد: شهرداری باید پروژهها را با جزئیات کامل برای اعضای شورا توضیح دهد، تا اعضای شورا بتوانند پاسخگوی مردم باشند.
مصطفی خادم، مدیر برنامهریزی و بودجه شهرداری بندرعباس نیز که در این جلسه برای پارهای توضیحات درباره جابهجایی بودجه در شهرداری حضور یافته بود اظهار کرد: ۱۳ درصد اصلاحیه بالغبر ۳۱ میلیارد تومان جابهجایی بودجه امسال شهرداری بندرعباس صورت گرفته که با نظر شورا بوده است.
وی در ادامه با توضیح اینکه در برخی موارد پیشبینیهای صورت گرفته در بودجه به دلیل اتفاقات محقق نمیشود گفت: شرایطی که در ماههای آینده به وجود میآید چندان قابل پیشبینی نیست و این طبیعی است که این جابجاییها اتفاق بیفتد.
مدیر برنامهریزی و بودجه شهرداری بندرعباس توضیح داد: بحث درآمدهای شهرداری باعث شده که برخی از مناقصات و مزایدهها در پایان سال با فشردگی انجام شود در کمیته تخصیص شهرداری بر اساس درامدهایی که دارد پروژه انجام دهد تا بدهکار نشود هرچند باید این روند را کاهش دهیم.
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