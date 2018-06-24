به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بهادر عصر شکنبه که در راستای تشریح عملکرد حوزه عمرانی در پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر بندرعباس حضور یافته بود بیان داشت: پروژههایی مانند پل خواجو و تقاطع مهرگان که یکی از بزرگترین تقاطعهای شهر بوده در حال حاضر در دست اجرا است.
وی توضیح داد: تقاطع غیر همسطح ابوموسی و پروژه آکواریوم در ضلع جنوب بلوار فرزانگان است، این آکواریوم اولین آکواریوم نیمهباز کشور است که در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
این مسئول در ادامه توضیحات خود درباره برنامههای شهرداری اظهارداشت: جمعآوری صنوف آلاینده شهر و انتقال آنها به خارج شهر ، پروژه تجمیع و انتقال صنوف ناهمگون شهری (شهرک صنفی خدماتی ایسین) را در این راستا آغاز کردهایم همچنین ۲۲ کیلومتر اجرای بلوار ساحلی از شرقیترین نقطه بندرعباس به غربیترین نقطه و ساخت ساختمان معاونتهای شهرداری را نیز در دست اجرا داریم.
معاون امور زیربنایی و عمرانی شهرداری بندرعباس با اشاره به برنامههای شهرداری در راستای ارتقا سطح فرهنگ شهروندی گفت: یکی از کارهایی که در جهت ارتقا سطح فرهنگ شهروندان در برنامه شهرداری است اجرای فرهنگسرا در محلات است، فرهنگسرای منطقه سه در سال گذشته به بهرهبرداری رسید، در منطقه ۲ در محله چاهستانی ها نیز این برنامه را در دست اجرا داریم که در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
بهادر ادامه داد: یکی دیگر از پروژهها بوده که ۲۲ کیلومتر است، یکی از جاهایی که به اتمام نرسیده بود روبروی مسجد جامع اهل سنت بود، از سال گذشته عملیات اجرایی آن را شروع کردیم که این پروژه در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به اتمام ساختمان شهرداری منطقه یک تا هفته دولت گفت: زیرسازی آسفالت محلات یکی دیگر از برنامههای شهرداری است اما کمبود قیر این برنامه را با مشکل مواجه کرده است.
این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامههای در دست اجرا بلوار پردیس و تقاطع غیر همسطح نایبند است که طی جلساتی که با نیروی دریایی داشتیم به جمعبندی خوبی رسیدیم و قول مساعد گرفتیم که ظرف ۱۰ روز مشکلات را مرتفع تا بلوار را در نیمه اول سال به بهرهبرداری برسانیم و البته با توجه به شرایط جدید نوع پل نیز تغییر میکند.
معاون امور زیربنایی و عمرانی شهرداری بندرعباس توضیح داد: ساخت میدان میوه و ترهبار که بزرگترین میدان در جنوب کشور است تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد همچنین جمعآوری آبهای سطحی ، طراحی و شروع بلوار ساحلی بندرعباس، پروژه ساختمان فرهنگی خدماتی شاهد و تقاطع قدس از پروژههای در دست اجرای شهرداری است.
بهادر در ادامه درباره دیگر پروژههای شهرداری بیان کرد: تقاطع حدیش تا تازیان یکی از پروژههای بزرگ است که بهصورت سه سطحی اجرایی میشود گفتنی است یکی از شرکتهای صنایع غرب درخواست انجام این طرح را دارد که با تکمیل آن مشکل ترافیکی، پدافند غیرعامل، دفع آب سطحی و زیباسازی آن منطقه رفع خواهد شد.
این مسئول در ادامه اذعان داشت: در خصوص خور نایبند عملیات عمرانی و زیرساختهای آن به اتمام رسیده همچنین در خصوص خور سنگکن بر اساس رأی کمیسیون ماده پنج باید قوسی که در مسیر خور است را از بین ببریم و مسیر را مستقیم کنیم برخی افراد در قوس خور سنددارند و به آنها مسکن واگذارشده که باید مشکلات تملک این پروژه نیز رفع شود.
بهادر در پایان تشریح کرد: ما در بحث انتخاب پیمانکاران، باید پیمانکاران توانمند که هم ازنظر تجهیزات و هم ازنظر مالی توانمند هستند را جذب کنیم که متأسفانه تعداد آنها در هرمزگان بسیار کم است، به هر صورت پیمانکارهایی را که در مناقصات محدود دعوت میکنیم باید این شرایط خاص را داشته باشند.
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