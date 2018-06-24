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۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۳:۱۴

در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی؛

سازمان گسترش و نوسازی صنایع در اردبیل سرمایه‌گذاری می‌کند

سازمان گسترش و نوسازی صنایع در اردبیل سرمایه‌گذاری می‌کند

اردبیل – استاندار اردبیل از اعلام آمادگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه یکشنبه در حاشیه دیدار با مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اضافه کرد: طی توافقات صورت گرفته، این سازمان برای سرمایه‌گذاری در استان اردبیل اعلام آمادگی کرده است.

وی با اشاره به امضاء صورتجلسه ای در خصوص توسعه همکاری این سازمان در خصوص سرمایه گذاری در اردبیل تصریح کرد: براین اساس سرمایه گذاری در طرح های کلان اقتصادی و صنعتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

استاندار اردبیل ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش صنعتی استان اردبیل را یادآور شد و برلزوم افزایش همکاری و سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع در این استان تاکید کرد.

وی تاکید کرد که تحقق و عملیاتی شدن توافقات صورت گرفته می تواند فصلی جدید در توسعه همکاری و افزایش مشارکت و حضور این سازمان در استان اردبیل رقم زده و موجب تحول منطقه شود.

بهنام جو با بیان اینکه هم اکنون زمینه های سرمایه گذاری در این استان فراهم شده است، متذکر شد: برای ایجاد تحول در حوزه صنعتی و اقتصادی نیازمند مشارکت و سرمایه گذاری سازمان های بزرگ کشور هستیم که در این خصوص گام های بزرگی برداشته شده است.

کد مطلب 4329693
محمد میرزایی ناطق

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