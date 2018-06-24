مراقب علائم هشدار دهنده گرمازدگی باشید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالت عادی، بدن با عرق کردن به تعدیل دمای بدن کمک می کند. اما در برخی موارد، سیستم کنترل دمای بدن بیش از حد فعالیت کرده و دمای بدن با سرعت بیش از حد زیاد افزایش می یابد.

دمای بسیار بالا بدن می تواند به مغز و سایر اعضای بدن آسیب برساند. افرادی که بیشتر در معرض گرمازدگی قرار دارند عبارتند از: نوزادان و کودکان تا سن ۴ سال، افراد بالا ۶۵ سال، افراد دارای اضافه وزن و افرادی که داروهای خاص مصرف می کنند.

متخصصان علائم گرمازدگی یا سکته گرمایی را به شرح زیر عنوان می کنند:

- دمای بالا ۳۹.۵ درجه بدن

- پوست قرمز، داغ و خشک و تعریق کم یا عدم تعریق

- ضربان قوی و تند

- سردرد

- سرگیجه

- حالت تهوع

- گیجی

- کاهش سطح هوشیاری